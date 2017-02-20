Dev derbinin iddia oranlarÄ± belli oldu

27 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Galatasaray ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanacak derbinin iddia oranlarÄ± belli oldu

Spor Toto Süper Lig 22. hafta maçÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek olan Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisinin iddaa oranlarÄ± açÄ±klandÄ±.Süper Lig'de hafta sonunda Galatasaray ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda Türk Telekom Arena'da oynanacak olan derbi öncesinde iddaa oranlarÄ± belli oldu. Bahis ÅŸirketlerinin iki takÄ±ma da eÅŸit ÅŸans vermeleri dikkatlerden kaçmadÄ±.

Türk Telekom Arena'da 27 Åžubat Pazartesi günü Galatasaray ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanacak olan derbi maçÄ±n iddaa oranlarÄ± netlik kazandÄ±. Galatasaray'Ä±n sahasÄ±nda aÄŸÄ±rlayacaÄŸÄ± BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda iddaa oranlarÄ±nda ise bir eÅŸitlik söz konusu.

Ä°ÅŸte oranlar:

Galatasaray: 2.30

Beraberlik: 3.00

BeÅŸiktaÅŸ: 2.30