GalatasaraylÄ± o futbolcu BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda yok

27 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ BeÅŸiktaÅŸ'Ä± konuk edecek olan Galatasaray'da bir oyuncu eksik olacak

TakÄ±mda yaÅŸanan talihsiz sakatlÄ±klarÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± sezon boyunca çeken G.Saray'a, 27 Åžubat Pazartesi günkü kritik BeÅŸiktaÅŸ derbisi öncesinde güzel haberler geldi. TakÄ±mÄ±n en önemli silahÄ± olan Wesley Sneijder'Ä±n yokluÄŸunda çok zorlanan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, sadece HollandalÄ± yÄ±ldÄ±za deÄŸil, diÄŸer kadronun kemik isimlerine de kavuÅŸacak.

HollandalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n yanÄ± sÄ±ra bir süredir takÄ±mdan uzak kalan Eren Derdiyok, Hakan Balta ve Lionel Carole de Teknik direktör Igor Tudor'un forma ÅŸansÄ± vermesi halinde pazartesi günü sahada olacak. SaÄŸlÄ±k ekibinin adeta üzerine titrediÄŸi bu futbolcu hÄ±zla iyileÅŸirken, derbiye sadece Serdar Aziz'in yetiÅŸmeyeceÄŸi öÄŸrenildi.