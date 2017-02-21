Ana Sayfa | SPOR 21/02/2017 08:32

GalatasaraylÄ± o futbolcu BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda yok

galatasaray

27 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ BeÅŸiktaÅŸ'Ä± konuk edecek olan Galatasaray'da bir oyuncu eksik olacak

TakÄ±mda yaÅŸanan talihsiz sakatlÄ±klarÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± sezon boyunca çeken G.Saray'a, 27 Åžubat Pazartesi günkü kritik BeÅŸiktaÅŸ derbisi öncesinde güzel haberler geldi. TakÄ±mÄ±n en önemli silahÄ± olan Wesley Sneijder'Ä±n yokluÄŸunda çok zorlanan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, sadece HollandalÄ± yÄ±ldÄ±za deÄŸil, diÄŸer kadronun kemik isimlerine de kavuÅŸacak.

HollandalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n yanÄ± sÄ±ra bir süredir takÄ±mdan uzak kalan Eren Derdiyok, Hakan Balta ve Lionel Carole de Teknik direktör Igor Tudor'un forma ÅŸansÄ± vermesi halinde pazartesi günü sahada olacak. SaÄŸlÄ±k ekibinin adeta üzerine titrediÄŸi bu futbolcu hÄ±zla iyileÅŸirken, derbiye sadece Serdar Aziz'in yetiÅŸmeyeceÄŸi öÄŸrenildi.

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Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ

Dev derbinin iddia oranlarÄ± belli oldu

27 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Galatasaray ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanacak derbinin iddia oranlarÄ± belli oldu


BeÅŸiktaÅŸ Hapoel Beer Sheva maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

23 Åžubat PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Vodafone Arena'da BeÅŸiktaÅŸ ile Hapoel Beer Sheva karÅŸÄ±laÅŸacak.


Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisi ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 22. haftasÄ±nda TÃ¼rk Telekom Arena'da oynanacak olan Galatasaray- BeÅŸiktaÅŸ derbisi 27 Åžubat'ta BeinSpots 1'den naklen yayÄ±nlanacak.