Atiker Konyaspor BaÅŸkanÄ± aÃ§Ä±kladÄ± Aykut Kocaman'a 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme teklif ettik

Bir televizyon programÄ±na konuk olan Atiker Konyaspor BaÅŸkanÄ± Ahmet Åžan, Aykut Kocaman'a 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme teklif ettiklerini ve takÄ±mla ilgili istediÄŸi deÄŸiÅŸikliÄŸe gidebileceÄŸinin garantisini verdiklerini belirtti.

Atiker Konyaspor BaÅŸkanÄ± Ahmet Åžan, dün gündüz saatlerinde Aykut Kocaman hakkÄ±nda yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamalarla ilgili konuÅŸtu. Ahmet Åžan, A Spor canlÄ± yayÄ±nÄ±nda konuya açÄ±klÄ±k getirirken Aykut Kocaman'a iki yÄ±llÄ±k yeni sözleÅŸme teklif ettiklerini duyurdu. Åžan, "Aykut Kocaman gibi çok deÄŸerli bir hoca ile çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Fenerbahçe puan kaybettiÄŸi için Aykut Kocaman'Ä±n ayrÄ±lacaÄŸÄ± yönünde senaryolar yazÄ±lÄ±yor. Fenerbahçe her puan kaybettiÄŸinde Aykut Kocaman gündeme geliyor. Resmi siteden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama, hocamÄ±zla yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z görüÅŸmeden sonra yapÄ±ldÄ±. Aykut Kocaman'a iki yÄ±llÄ±k sözleÅŸme teklif ettik, haftaya cevap vereceÄŸini söyledi. HocamÄ±za takÄ±mla ilgili olarak istediÄŸi tedbiri almasÄ± konusunda açÄ±k çek veriyoruz" dedi.