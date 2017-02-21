Dick Advoocat Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmak istediÄŸi takÄ±mÄ± aÃ§Ä±klayÄ±nca ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±

Bir dergiye rÃ¶portaj veren FenerbahÃ§eli teknik adam Advocaat, 2018 DÃ¼nya KupasÄ±'nda gÃ¶rev almak istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile Rusya'da yapÄ±lan maç öncesi Sport Express'e özel bir röportaj veren HollandalÄ± teknik adamÄ±n Dünya KupasÄ± mesajlarÄ± bir hayli ilgi topladÄ±. Sport Express tarafÄ±ndan yöneltilen, "Daha önce Rusya Milli TakÄ±mÄ±'nda çalÄ±ÅŸtÄ±nÄ±z. Rusya'ya geri dönmek ister misiniz? Mesela Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya KupasÄ±'na misafir olarak davet edilirseniz gelir misiniz?" sorusuna tecrübeli çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± farklÄ± bir çÄ±kÄ±ÅŸ yaptÄ±. Advocaat, "Niye sadece misafir olarak geleyim? Mircea Lucescu ÅŸu an kaç yaÅŸÄ±nda? 71 yaÅŸÄ±nda. Lucescu ÅŸu anda Zenit'i çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. Ben kaç yaÅŸÄ±ndayÄ±m? 69 yaÅŸÄ±ndayÄ±m. Neden Dünya KupasÄ± gibi bir futbol partisinde olmak istemeyeyim? Bu gerçek. Ancak ÅŸu anda önümde birçok açÄ±klanmasÄ± gereken konu var. Öncelikle Ä°stanbul'daki geleceÄŸime karar vermek zorundayÄ±m"

Kaynak: Skorer