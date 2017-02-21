Ana Sayfa | SPOR 21/02/2017 11:22

Dick Advoocat Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmak istediÄŸi takÄ±mÄ± aÃ§Ä±klayÄ±nca ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±


Bir dergiye rÃ¶portaj veren FenerbahÃ§eli teknik adam Advocaat, 2018 DÃ¼nya KupasÄ±'nda gÃ¶rev almak istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile Rusya'da yapÄ±lan maç öncesi Sport Express'e özel bir röportaj veren HollandalÄ± teknik adamÄ±n Dünya KupasÄ± mesajlarÄ± bir hayli ilgi topladÄ±. Sport Express tarafÄ±ndan yöneltilen, "Daha önce Rusya Milli TakÄ±mÄ±'nda çalÄ±ÅŸtÄ±nÄ±z. Rusya'ya geri dönmek ister misiniz? Mesela Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya KupasÄ±'na misafir olarak davet edilirseniz gelir misiniz?" sorusuna tecrübeli çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± farklÄ± bir çÄ±kÄ±ÅŸ yaptÄ±. Advocaat, "Niye sadece misafir olarak geleyim? Mircea Lucescu ÅŸu an kaç yaÅŸÄ±nda? 71 yaÅŸÄ±nda. Lucescu ÅŸu anda Zenit'i çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. Ben kaç yaÅŸÄ±ndayÄ±m? 69 yaÅŸÄ±ndayÄ±m. Neden Dünya KupasÄ± gibi bir futbol partisinde olmak istemeyeyim? Bu gerçek. Ancak ÅŸu anda önümde birçok açÄ±klanmasÄ± gereken konu var. Öncelikle Ä°stanbul'daki geleceÄŸime karar vermek zorundayÄ±m"

Kaynak: Skorer

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Atiker Konyaspor BaÅŸkanÄ± aÃ§Ä±kladÄ± Aykut Kocaman'a 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme teklif ettik

Bir televizyon programÄ±na konuk olan Atiker Konyaspor BaÅŸkanÄ± Ahmet Åžan, Aykut Kocaman'a 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme teklif ettiklerini ve takÄ±mla ilgili istediÄŸi deÄŸiÅŸikliÄŸe gidebileceÄŸinin garantisini verdiklerini belirtti.


FenerbahÃ§e'de bir devir bÃ¶yle kapanÄ±yor

FenerbahÃ§e'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, yÃ¶netimin sÃ¶zleÅŸmesini yenilememesi durumuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. TecrÃ¼beli futbolcu, sarÄ± lacivertli takÄ±m ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmak iÃ§in hazÄ±rlanÄ±yor.

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GalatasaraylÄ± o futbolcu BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda yok

27 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ BeÅŸiktaÅŸ'Ä± konuk edecek olan Galatasaray'da bir oyuncu eksik olacak