YÄ±lÄ±n StadÄ± yarÄ±ÅŸmasÄ±na TÃ¼rkiye'den 4 aday

Bu yÄ±l 7.'si dÃ¼zenlenecek olan "YÄ±lÄ±n StadÄ±" yarÄ±ÅŸmasÄ±nda 2016'da hizmete giren statlar iÃ§in TÃ¼rkiye'den de 4 aday var.

Her yÄ±l düzenlenen ve bu yÄ±l Türkiye'den de 4 stadÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± 'YÄ±lÄ±n StadÄ±' yarÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±. Yeni statlar arasÄ±ndan en iyi beÅŸin seçileceÄŸi 'YÄ±lÄ±n StadÄ±' yarÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±. 2016'da hizmete giren 29 stadyumun yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve Stadiumdb.com tarafÄ±ndan bu yÄ±l 7.'si düzenlenen yarÄ±ÅŸmada Türkiye'den de bu yÄ±l hizmete girmiÅŸ 4 stadyum yer alÄ±yor.

ESKÄ°ÅžEHÄ°R, BEÅžÄ°KTAÅž, SÄ°VAS VE TRABZON

2016 yÄ±lÄ± içerisinde Türkiye'nin çeÅŸitli bölgelerine yapÄ±lan stadyumlar Dünya'nÄ±n en iyileri arasÄ±na girmeyi baÅŸardÄ±. 'Stadium of the Year 2016' ismiyle düzenlenen yarÄ±ÅŸmada Türkiye'den; Yeni EskiÅŸehir Stadyumu, BeÅŸiktaÅŸ Vodafone Arena Stadyumu, Sivas Arena ve Trabzonspor'un yeni yuvasÄ± Åženol GüneÅŸ Stadyumu olmak üzere 4 stat yer alÄ±yor. YarÄ±ÅŸma 4 Mart 2017 gece yarÄ±sÄ±na kadar devam edecek ve her okuyucu 29 stat arasÄ±ndan 5 stat tercih edebilecek.YarÄ±ÅŸmada ÅŸu ülkelerden statlar bulunuyor: "Belçika, Avusturya, Rusya (2 stat), Ä°ngiltere (2 stat), Gana, Almanya (3 stat), Türkiye (4 stat) Ä°talya, Çek Cumhuriyeti, Uruguay, Portekiz, Meksika, ABD (2 stat), Irak, Kanada, Fransa, Kamerun, Polonya, Endonezya, Kuzey Ä°rlanda, Çin."