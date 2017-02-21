Ana Sayfa | SPOR 21/02/2017 13:06

Caner Erkin takÄ±ma geri dÃ¶nÃ¼yor


SakatlÄ±k yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in uzun zamandÄ±r maÃ§a Ã§Ä±kamayan Caner Erkin, Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ'ta aÅŸil tendonu kopan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Caner Erkin'den müjdeli haber geldi. GeçtiÄŸimiz haftalarda sahada bireysel çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlayan milli oyuncunun sakatlÄ±ÄŸÄ±nda son aÅŸamalara doÄŸru gelindi. Haber 1903'ün haberine göre; Caner Erkin'in iki hafta içerisinde takÄ±mla birlikte çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlayacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. Öte yandan Akhisar Belediyespor maçÄ±nda sakatlÄ±k yaÅŸayan Ricardo Quaresma'nÄ±n önemli bir sorununun olmadÄ±ÄŸÄ± belirtilirken bugün yapÄ±lacak olan antrenmanda yer almasÄ± bekleniyor.

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YÄ±lÄ±n StadÄ± yarÄ±ÅŸmasÄ±na TÃ¼rkiye'den 4 aday

Bu yÄ±l 7.'si dÃ¼zenlenecek olan "YÄ±lÄ±n StadÄ±" yarÄ±ÅŸmasÄ±nda 2016'da hizmete giren statlar iÃ§in TÃ¼rkiye'den de 4 aday var.


Dick Advoocat Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmak istediÄŸi takÄ±mÄ± aÃ§Ä±klayÄ±nca ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±

Bir dergiye rÃ¶portaj veren FenerbahÃ§eli teknik adam Advocaat, 2018 DÃ¼nya KupasÄ±'nda gÃ¶rev almak istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.


Atiker Konyaspor BaÅŸkanÄ± aÃ§Ä±kladÄ± Aykut Kocaman'a 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme teklif ettik

Bir televizyon programÄ±na konuk olan Atiker Konyaspor BaÅŸkanÄ± Ahmet Åžan, Aykut Kocaman'a 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme teklif ettiklerini ve takÄ±mla ilgili istediÄŸi deÄŸiÅŸikliÄŸe gidebileceÄŸinin garantisini verdiklerini belirtti.