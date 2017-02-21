Caner Erkin takÄ±ma geri dÃ¶nÃ¼yor

SakatlÄ±k yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in uzun zamandÄ±r maÃ§a Ã§Ä±kamayan Caner Erkin, Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ'ta aÅŸil tendonu kopan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Caner Erkin'den müjdeli haber geldi. GeçtiÄŸimiz haftalarda sahada bireysel çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlayan milli oyuncunun sakatlÄ±ÄŸÄ±nda son aÅŸamalara doÄŸru gelindi. Haber 1903'ün haberine göre; Caner Erkin'in iki hafta içerisinde takÄ±mla birlikte çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlayacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. Öte yandan Akhisar Belediyespor maçÄ±nda sakatlÄ±k yaÅŸayan Ricardo Quaresma'nÄ±n önemli bir sorununun olmadÄ±ÄŸÄ± belirtilirken bugün yapÄ±lacak olan antrenmanda yer almasÄ± bekleniyor.