Hamza HamzaoÄŸlu bombayÄ± patlattÄ± FenerbahÃ§e ile anlaÅŸabilirim

AdÄ± bu ara FenerbahÃ§e ile anÄ±lan Hamza HamzaoÄŸlu, sarÄ± lacivertli yÃ¶netimden teklif gelirse kabul edeceÄŸini belirtti. Ä°gor Tudor'un Galatasaray'a gitmesine sinirlenen HamzaoÄŸlu, 'Ben Galatasaray'a mÃ¢l olmuÅŸ biriyim bizi sevenleri Ã¼zmeyelim' dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinin kaybolduÄŸunu da ekledi.

AdÄ± ÅŸu aralar sÄ±k sÄ±k Fenerbahçe ile anÄ±lan tecrübeli teknik direktör Hamza HamzaoÄŸlu, teklif gelmesi halinde sarÄ± lacivertli kulübe sÄ±cak bakabileceÄŸini açÄ±kladÄ±. Dick Advocaat ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmaya hazÄ±rlanan Fenerbahçe'de '3 kupalÄ±' teknik direktör Hamza HamzaoÄŸlu'nun adÄ± ciddi bir ÅŸekilde anÄ±lÄ±rken, sarÄ± lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde yeni sezon için Aykut Kocaman'la beraber Hamza HamzaoÄŸlu'nun kapÄ±sÄ±nÄ± çalacaÄŸÄ± iddia edildi. 'Fenerbahçe Hamza HamzaoÄŸlu ile anlaÅŸacak' iddialarÄ±ndan sonra deneyimli teknik adam StarSpor'a çok önemli açÄ±klamalarda bulundu. GeçtiÄŸimiz haftaya kadar 'Ben Galatasaray'a mâl olmuÅŸ biriyim bizi sevenleri üzmeyelim' düÅŸüncesine sahip olduÄŸunu ifade eden HamzaoÄŸlu, Tudor'un sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulübe imza atmasÄ±ndan sonra bu düÅŸüncesini deÄŸiÅŸtirdiÄŸini, Fenerbahçe camiasÄ±na gerçekten sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Kaynak: Star