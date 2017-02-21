Ana Sayfa | SPOR 21/02/2017 20:58

Bayer Leverkusen Atletico Madrid maÃ§Ä± ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek


UEFA Åžampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayer Leverkusen-Atletico Madrid karÅŸÄ±laÅŸacak. MaÃ§, TRT 1'den naklen izlenebilecek.

Bayer Leverkusen-Atletico Madrid karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± ile Åžampiyonlar Ligi 2. Tur heyecanÄ± sürecek. Bu akÅŸam TSÄ° 22.45'te baÅŸlayacak olan karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Ä°skoçya Futbol Federasyonu'ndan hakem William Collum yönetecek. Collum'un yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± ise David McGeachie ve Francis Connor yapacak. Futbolseverler BayArena'da oynanacak zorlu karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± TRT 1'den takip edebilecek.

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Hamza HamzaoÄŸlu bombayÄ± patlattÄ± FenerbahÃ§e ile anlaÅŸabilirim

AdÄ± bu ara FenerbahÃ§e ile anÄ±lan Hamza HamzaoÄŸlu, sarÄ± lacivertli yÃ¶netimden teklif gelirse kabul edeceÄŸini belirtti. Ä°gor Tudor'un Galatasaray'a gitmesine sinirlenen HamzaoÄŸlu, 'Ben Galatasaray'a mÃ¢l olmuÅŸ biriyim bizi sevenleri Ã¼zmeyelim' dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinin kaybolduÄŸunu da ekledi.


Caner Erkin takÄ±ma geri dÃ¶nÃ¼yor

SakatlÄ±k yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in uzun zamandÄ±r maÃ§a Ã§Ä±kamayan Caner Erkin, Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±.


YÄ±lÄ±n StadÄ± yarÄ±ÅŸmasÄ±na TÃ¼rkiye'den 4 aday

Bu yÄ±l 7.'si dÃ¼zenlenecek olan "YÄ±lÄ±n StadÄ±" yarÄ±ÅŸmasÄ±nda 2016'da hizmete giren statlar iÃ§in TÃ¼rkiye'den de 4 aday var.