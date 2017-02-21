Bayer Leverkusen Atletico Madrid maÃ§Ä± ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek

UEFA Åžampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayer Leverkusen-Atletico Madrid karÅŸÄ±laÅŸacak. MaÃ§, TRT 1'den naklen izlenebilecek.

Bayer Leverkusen-Atletico Madrid karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± ile Åžampiyonlar Ligi 2. Tur heyecanÄ± sürecek. Bu akÅŸam TSÄ° 22.45'te baÅŸlayacak olan karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Ä°skoçya Futbol Federasyonu'ndan hakem William Collum yönetecek. Collum'un yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± ise David McGeachie ve Francis Connor yapacak. Futbolseverler BayArena'da oynanacak zorlu karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± TRT 1'den takip edebilecek.