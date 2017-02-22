FenerbahÃ§e Krasnodar maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta ve hangi kanalda oynanacak

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu mÃ¼cadelesinde FenerbahÃ§e rakibi Krasnodar'u aÄŸrlayacak

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanÅŸ maçÄ±nda Fenerbahçe, bu akÅŸam saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda Krasnodar’Ä± aÄŸÄ±rlayacak. Turun ilk karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda deplasmanda vasat bir futbol ortaya koyan sarÄ±-lacivertliler, maçÄ± da 1-0 kaybetmiÅŸti. Son haftalarda Süper Lig’de de istediÄŸini alamayan Advocaat’Ä±n takÄ±mÄ±, bu akÅŸamki mücadeleyi kazanarak hem turu geçmek hem de taraftarlarÄ±na kendini affettirmek istiyor.

Fenerbahçe Krasnodar maçÄ± ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Krasnodar maçÄ± bu akÅŸam saat 20:00'da baÅŸlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.