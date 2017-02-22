FenerbahÃ§e UEFA mÃ¼cadelesinde nasÄ±l tur atlar

UEFA Avrupa Ligi mÃ¼cadelesinde Krasnodar ile mÃ¼cadele edecek olan FenerbahÃ§e nasÄ±l tur atlar, detaylar haberimizde

Fenerbahçe Krasnodar maçÄ± bu akÅŸam saat 20:00'da baÅŸlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.

Fenerbahçe nasÄ±l tur atlar?

Deplasmanda rakibine 1-0 kaybeden sarÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n turu geçmesi için bu akÅŸam oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± en az 2 farklÄ± skorla kazanmasÄ± gerekiyor. EÄŸer Fenerbahçe, Rus temsilcisini 1-0 maÄŸlup ederse mücadele uzatmalara gidecek. Maç berabere veya tek farklÄ± skorla biterse de sarÄ±-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi’ne veda edecek.