Hamza HamzaoÄŸlu'ndan FenerbahÃ§e'ye yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k

Galatasaray'Ä±n eski teknik direktÃ¶rÃ¼ Hamza HamzaoÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada FenerbahÃ§e'den gelebilecek tekliflere sÄ±cak bakacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Dick Advocaat ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmaya hazÄ±rlanan Fenerbahçe'de ‘3 kupalÄ±' teknik direktör Hamza HamzaoÄŸlu'nun adÄ± ciddi bir ÅŸekilde anÄ±lÄ±rken, sarÄ± lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde yeni sezon için Aykut Kocaman'la beraber Hamza HamzaoÄŸlu'nun kapÄ±sÄ±nÄ± çalacaÄŸÄ± iddia edildi.

GALATASARAY TUDOR Ä°LE ANLAÅžIYORSA...

'Fenerbahçe Hamza HamzaoÄŸlu ile anlaÅŸacak' iddialarÄ±ndan sonra deneyimli teknik adam StarSpor'a çok önemli açÄ±klamalarda bulundu. GeçtiÄŸimiz haftaya kadar ‘Ben Galatasaray'a mâl olmuÅŸ biriyim bizi sevenleri üzmeyelim' düÅŸüncesine sahip olduÄŸunu ifade eden HamzaoÄŸlu, Tudor'un sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulübe imza atmasÄ±ndan sonra bu düÅŸüncesini deÄŸiÅŸtirdiÄŸini, Fenerbahçe camiasÄ±na gerçekten sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ä°ÅŸte Hamza HamzaoÄŸlu'ndan Fenerbahçe açÄ±klamasÄ±…

"BEN GALATASARAY'DA VE BURSA'DA KÜÇÜKKEN FENERBAHÇELÄ°YDÄ°M AÇIKLAMASINI YAPMIÅžTIM"

Beni Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya yakÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ± için teÅŸekkür ederim ama oranÄ±n hocasÄ± bana göre Aykut Kocaman'dÄ±r. EÄŸer Aykut hoca Konyaspor'da devam edecek ve Fenerbahçe Kulübü bana bir teklifle gelirse tabi ki sÄ±cak bakarÄ±m. AslÄ±nda geçtiÄŸimiz haftaya kadar ‘Ben Galatasaray camiasÄ±na mâl olmuÅŸ biriyim, bizi sevenleri üzmeyelim' düÅŸüncesi içerisindeydim fakat boÅŸta olmama ve Galatasaray ile büyük baÅŸarÄ±lar yakalamama raÄŸmen baÅŸka bir teknik adamla anlaÅŸÄ±lmasÄ± beni açÄ±kçasÄ± kÄ±rdÄ±. ArtÄ±k fikrim gerçekten deÄŸiÅŸti, sonuçta profesyonel insanlarÄ±z ve futbola güzellik katmak istiyoruz, Fenerbahçe'den böyle bir teklif alÄ±rsam sÄ±cak bakabilirim.

"YURT DIÅžI DA OLABÄ°LÄ°R"

Türkiye'de birçok takÄ±mÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±m ve hemen hemen hepsinde belli bir baÅŸarÄ± yakaladÄ±m, yurt dÄ±ÅŸÄ± tekliflerine daha sÄ±cak bakÄ±yorum. Bir Almanya, bir Ä°talya ya da bir Fransa olabilir.