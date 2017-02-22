Ana Sayfa | SPOR 22/02/2017 09:49

Ä°stanbul'da bu akÅŸam bazÄ± yollar trafiÄŸe kapalÄ± olacak

istanbul yol

FenerbahÃ§e ve Krasnodar arasÄ±nda oynanacak maÃ§ nedeniyle Ä°stanbul'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak

Fenerbahçe ve Rusya'nÄ±n Krasnodar takÄ±mÄ± arasÄ±nda bu akÅŸam 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Åžükrü SaraçoÄŸlu Spor Kompleksi'nde oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçÄ± nedeniyle bazÄ± yollara araç giriÅŸine izin verilmeyecek.

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, maç nedeniyle bazÄ± yollar saat 16.00'dan itibaren araç trafiÄŸine kapatÄ±lacak.

KarÅŸÄ±laÅŸma nedeniyle, D-100 güney yol BoÄŸaziçi Köprüsü'nden geliÅŸ Üsküdar-Harem ayrÄ±mÄ±ndan itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Åžükrü SaraçoÄŸlu Spor Kompleksi'ne gelen güney baÄŸlantÄ± yolu, Recep Peker Caddesi (YoÄŸurtçu ParkÄ± kavÅŸaÄŸÄ±ndan BaÄŸdat Caddesi kavÅŸaÄŸÄ±na kadar olan kÄ±sÄ±m) ile BaÄŸdat Caddesi (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Åžükrü SaraçoÄŸlu Spor Kompleksi arkasÄ± TaÅŸköprü Caddesi D-100 baÄŸlantÄ± yolu katÄ±lÄ±mÄ±ndan itibaren, KÄ±zÄ±ltoprak Recep Peker Caddesi kavÅŸaÄŸÄ±na kadar) araç trafiÄŸine kapatÄ±lacak.

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