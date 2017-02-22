Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan bomba haber RÄ±dvan Dilmen'e teklif mi gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, Advocaat ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Yeni teknik adamÄ±n kim olacaÄŸÄ±na yÃ¶nelik sorularÄ±n sona ermesi iÃ§in YÄ±ldÄ±rÄ±m aklÄ±ndaki ismi aÃ§Ä±kladÄ±.

Fenerbahçe'de Advocaat'a mualif olan yöneticiler tarafÄ±ndan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n kulaÄŸÄ±na her fÄ±rsatta su kaçÄ±rÄ±lmaya baÅŸlandÄ±... "Advocaat'la olmaz baÅŸkan... aman sözleÅŸme yenilemeyelim. Pereira'dan beter oluruz" demeye baÅŸladÄ±lar. BazÄ± yöneticiler Konyaspor'la sayÄ±lÄ± günleri kalan Aykut Kocaman üzerinde duruyor. YÄ±ldÄ±rÄ±m ise, "Sezon baÅŸÄ±nda sizi dinledim. Büyük Fenerbahçeli dediniz. Gittiniz konuÅŸtunuz. Ne oldu. Fenerbahçe için Konya'yÄ± bÄ±rakmadÄ±. Bana Aykut'la gelmeyin" oldu. Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n aklÄ±ndaki ismin ise RÄ±dvan Dilmen olduÄŸu konuÅŸuluyor... En son sezon baÅŸÄ±nda Vitor Pereira'nÄ±n üzerine getirmek için Dilmen'e teklif yapan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m olumsuz cevap almÄ±ÅŸtÄ±. Fakat gelinen süreçte Dilmen'i bu kez ikna etmek isteyen YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, "TakÄ±mÄ± al. HocayÄ± bul. Kimi istiyorsan gönder. Kimi istiyorsan takÄ±mda tut. Ben artÄ±k yoruldum" diyerek damardan girmeyi düÅŸündüÄŸü bildirildi.

Kaynak: Fotospor