Galatasaray Porto'ya satmÄ±ÅŸtÄ± futbolcuyu ÅŸimdi Real Madrid istiyor

Galatasaray'da bir dÃ¶nem oynayan Alex Telles, Porto'ya salmÄ±ÅŸtÄ±. BaÅŸarÄ±lÄ± futbolcu iÃ§in Real Madrid'in 15-20 milyon euro civarÄ±nda teklif yaptÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleniyor.

Sezon baÅŸÄ±nda 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Porto'ya satÄ±lan Alex Telles, yeni kulübünde müthiÅŸ bir çÄ±kÄ±ÅŸ yakaladÄ±. BrezilyalÄ± olmasÄ±na raÄŸmen adÄ± Ä°talya Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n sol bek mevkii için geçen 24 yaÅŸÄ±ndaki oyuncuyu Real Madrid takip ediyor. Fanatik'in haberine göre, takÄ±mÄ±nÄ±n 19 haftaya ulaÅŸan yenilmezlik serisinde baÅŸrol oynayan ve 1 gol 6 asistlik performansÄ±yla dikkat çeken genç futbolcunun, bu yaz döneminde Ä°spanyol devine transfer olmasÄ±na kesin gözüyle bakÄ±lÄ±yor. Portekiz medyasÄ±, Telles için 15-20 milyon Euro civarÄ±nda bir teklifin konuÅŸulduÄŸunu öne sürdü.