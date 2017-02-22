Ana Sayfa | SPOR 22/02/2017 12:12

Galatasaray Porto'ya satmÄ±ÅŸtÄ± futbolcuyu ÅŸimdi Real Madrid istiyor


Galatasaray'da bir dÃ¶nem oynayan Alex Telles, Porto'ya salmÄ±ÅŸtÄ±. BaÅŸarÄ±lÄ± futbolcu iÃ§in Real Madrid'in 15-20 milyon euro civarÄ±nda teklif yaptÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleniyor.

Sezon baÅŸÄ±nda 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Porto'ya satÄ±lan Alex Telles, yeni kulübünde müthiÅŸ bir çÄ±kÄ±ÅŸ yakaladÄ±. BrezilyalÄ± olmasÄ±na raÄŸmen adÄ± Ä°talya Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n sol bek mevkii için geçen 24 yaÅŸÄ±ndaki oyuncuyu Real Madrid takip ediyor. Fanatik'in haberine göre, takÄ±mÄ±nÄ±n 19 haftaya ulaÅŸan yenilmezlik serisinde baÅŸrol oynayan ve 1 gol 6 asistlik performansÄ±yla dikkat çeken genç futbolcunun, bu yaz döneminde Ä°spanyol devine transfer olmasÄ±na kesin gözüyle bakÄ±lÄ±yor. Portekiz medyasÄ±, Telles için 15-20 milyon Euro civarÄ±nda bir teklifin konuÅŸulduÄŸunu öne sürdü.

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