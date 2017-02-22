12 milyar dolar harcanmÄ±ÅŸtÄ± ÅŸimdi tanÄ±nmaz halde

Rio Olimpiyat OyunlarÄ± iÃ§in 12 milyon dolar harcanan ve ekonomik kriz nedeniyle elektrik faturasÄ± bile Ã¶denmeyen stadÄ±n ÅŸimdi hali gÃ¶renleri Ã§ok Ã¼zÃ¼yor.

Rio Olimpiyat OyunlarÄ± için hazÄ±rlanan 12 milyar dolar harcanan olimpik miras henüz 6 ay geçmesine raÄŸmen tanÄ±nmaz hale geldi. Brezilya basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere göre, ülkede son dönemde yaÅŸanan rekor düzeydeki ekonomik kriz, birçok alanda olduÄŸu gibi sporu da olumsuz yönde etkiledi. Rio Belediyesi tarafÄ±ndan stadÄ±n ödenmeyen elektrik faturasÄ± tutarÄ± 1 milyon dolarÄ± aÅŸÄ±yor hatta bu nedenle tesiste Ä±ÅŸÄ±klar bile açÄ±lamÄ±yor.