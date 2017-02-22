OlaylÄ± maÃ§Ä±n hakemi Deniz AteÅŸ Bitnel hakkÄ±nda karar verildi

Galatasaray-Trabzonspor maÃ§Ä± sonrasÄ± yapÄ±lan ÅŸikayet Ã¼zerine soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lan hakem Deniz AteÅŸ Bitnel hakkÄ±nda savcÄ± karar verildi

Türk Telekom Arena StadÄ±'nda 21 Åžubat Pazar akÅŸamÄ± oynanan ve 4 kÄ±rmÄ±zÄ± kartÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± Galatasaray -Trabzonspor maçÄ± hakemi Deniz AteÅŸ Bitnel hakkÄ±nda ÅŸike ve bahis iddialarÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lan suç duyurusu üzerine baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma tamamlandÄ±. Bitnel hakkÄ±nda, kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na dair karar veren savcÄ±lÄ±k, ÅŸikayete konu müsabakada, hakemin suç teÅŸkil eden kasÄ±tlÄ± bir davranÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ya da ciddi ve belirgin bir yanÄ±lsamasÄ±nÄ±n tespit edilemediÄŸini belirtti.

ÅžÄ°KE, BAHÄ°S TESPÄ°T EDÄ°LEMEDÄ°

Takipsizlik kararÄ±nda, Bitnel'in ÅŸike ya da bahis oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren herhangi bir delilin bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "MüÅŸtekinin soyut beyanlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir delilinin olmadÄ±ÄŸÄ±, televizyonda müsabakayÄ± seyretmesi sÄ±rasÄ±nda gördüÄŸü pozisyona hakemin verdiÄŸi kararÄ±n aykÄ±rÄ± olduÄŸu gerekçesiyle bu sonuca vararak ÅŸikayette bulunduÄŸu" anlatÄ±ldÄ±.

"VERÄ°LEN HER YANLIÅž KARARIN..."

ÇalÄ±nan pozisyonlarÄ±n, verilen kararlarÄ±n isabet derecesinin, tecrübesi bilgisi sabit kiÅŸilerce yapÄ±lan yorumlarda bile farklÄ±lÄ±k gösterebildiÄŸi deÄŸerlendirilen kararda, "Hakemlerce verilen her yanlÄ±ÅŸ ya da kiÅŸinin bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±na göre deÄŸiÅŸen kararlar nedeniyle 'ÅŸike olduÄŸu, baÅŸka suçu oluÅŸturduÄŸu' yorumuna ulaÅŸÄ±lmasÄ± spor camiasÄ±yla birlikte birçok kurum ve kiÅŸiyi zan altÄ±nda bÄ±rakacaktÄ±r" denildi.

"CEZA HUKUKUNUN DEÄžÄ°L SPOR DÄ°SÄ°PLÄ°NÄ°NÄ°N ALANINA GÄ°RER..."

SavcÄ±lÄ±k ayrÄ±ca ilgili gözlemcilerin de bu konuda herhangi bir rapor sunmadÄ±klarÄ±na dikkat çekerek, o anki görüÅŸ muhakemesinin, kararÄ± verenin mesleki yeterliliÄŸi ile alkalÄ± olduÄŸu, bu hususun da ceza hukuku alanÄ±na deÄŸil, spor disiplin hukuku alanÄ±na girdiÄŸi vurgulandÄ±.

"VERDÄ°ÄžÄ° KARARLARIN ARKASINDA"

Kararda, Deniz AteÅŸ Bitnel'in soruÅŸturma kapsamÄ±nda alÄ±nan savunmasÄ±na da yer verildi. Söz konusu maçla ilgili verdiÄŸi kararlarÄ±n arkasÄ±nda olduÄŸunu belirten Bitnel'in, mevzuat ve mesleki tecrübesi çerçevesinde bu kararlarÄ± verdiÄŸini söylediÄŸi belirtildi. Åžike ve bahis iddialarÄ±nÄ±n tamamen asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu belirten Bitnel'in, maçÄ±n yan hakemleri hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± röportaj haberinin ise doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Kimseye röportaj vermediÄŸini belirten Bitnel'in, gittiÄŸi bir arkadaÅŸ ortamÄ±nda uÄŸradÄ±ÄŸÄ± haksÄ±zlÄ±klarÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± bunun da röportaj gibi yansÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu kiÅŸiler hakkÄ±nda da dava açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi belirtildi.

"EÅžÄ°M VE OÄžLUM ZOR DURUMDA KALDI"

Bitnel'in savunmasÄ±nda, çÄ±kan haberler üzerine eÅŸinin iÅŸte, oÄŸlunun da okulda zor duruma düÅŸtüÄŸünü, eÅŸinin daha onra iÅŸi bÄ±rakmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

ÅžÄ°KAYETÇÄ° AVUKAT, KARARA Ä°TÄ°RAZ EDECEK

Bitnel hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunan Ä°stanbul Barosu avukatlarÄ±ndan Ortak DeÄŸer Trabzon Platformu BaÅŸkanÄ± Osman Erusta, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n takipsizlik kararÄ±na itiraz edeceklerini söyledi. KararÄ±n mevzuata ve hakkaniyete uygun gerekçelerle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Erusta, "Deliller tamamen deÄŸerlendirilmeden eksik incelemeyle takipsizlik kararÄ± verildiÄŸini düÅŸünüyorum" dedi.

OLAYIN GEÇMÄ°ÅžÄ°

Suç duyurusu dilekçesinde hakem Bitnel hakkÄ±nda "Futbol ve diÄŸer spor müsabakalarÄ±nda bahis ve ÅŸahÄ±s oyunlarÄ± düzenlenmesi hakkÄ±nda ki kanuna muhalefet, Sporda ÅŸiddet ve düzensizliÄŸin önlenmesine dair kanuna muhalefet, görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik ve aÅŸaÄŸÄ±lama" suçlarÄ±ndan dava açÄ±lmasÄ± istenmiÅŸti.

Kaynak: Hürriyet