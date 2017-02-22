Ana Sayfa | SPOR 22/02/2017 19:28

KadÄ±kÃ¶y'de FenerbahÃ§e'ye ÅŸok ilk gol haberi geldi

fenerbahÃ§e krasnodar

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e rakibi Krasnodar'Ä± sahasÄ±nda aÄŸÄ±rlÄ±yor

Deplasmanda rakibine 1-0 kaybeden sarÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n turu geçmesi için karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± en az 2 farklÄ± skorla kazanmasÄ± gerekiyor. EÄŸer Fenerbahçe, Rus temsilcisini 1-0 maÄŸlup ederse mücadele uzatmalara gidecek. Maç berabere veya tek farklÄ± skorla biterse de sarÄ±-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi’ne veda edecek.

VAN PERSÄ°E 11'DE YER ALDI

Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda BeÅŸiktaÅŸ ile oynanan maç sonrasÄ± ligde 2 maça çÄ±kamayan Robin van Persie, Rusya'da hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ± için kadroya alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±. Advocaat rövanÅŸta van Persie'ye ilk 11'de görev verdi.

EMENÄ°KE VE CHAHECHOUE FORMA BULAMADI

Rusya'da oynanan maçta ilk 11'de görev alan Emmanuel Emenike, rövanÅŸ maçÄ±nda 18 kiÅŸilik kadroda yer bulamadÄ±. Gözünde enfeksiyon bulunan AatÄ±f Chahechouhe'nin dÄ±ÅŸÄ±nda UEFA listesinde yer verilmeyen Miroslav Stoch, Salih Uçan ile Oleksandr Karavaiev mücadelede yer almadÄ±.

KRASNODAR'DA TEK DEÄžÄ°ÅžÄ°K

Krasnodar Teknik Direktörü Igor Shalimov, rövanÅŸta maçÄ±na tek deÄŸiÅŸik isimle çÄ±ktÄ±. Rusya'daki karÅŸÄ±laÅŸmada sarÄ± kart cezasÄ± olduÄŸu için forma giyemeyen Andreas Granqvist, Aleksandr Martynovich'in yerine takÄ±ma dahil oldu. 

KRASNODAR'IN KURULUÅž YIL DÖNÜMÜ

Rus ekibi Krasnodar'Ä±n kuruluÅŸ yÄ±l dönümünü Fenerbahçe maçÄ±na denk geldi. 2008 yÄ±lÄ±nda kurulan Krasnodar, KadÄ±köy'de 9'uncu kuruluÅŸ yÄ±l dönümünde sarÄ±-lacivertli ekibin misafiri oldu.

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