Ana Sayfa | SPOR 22/02/2017 21:11

Podolski'den FenerbahÃ§e'ye kupalÄ± gÃ¶nderme


GalatasaraylÄ± Podolski, FenerbahÃ§e'nin Krasnodar karÅŸÄ±sÄ±ndaki performansÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶ndermede bulunarak, Galatasaray'Ä±n 2000 yÄ±lÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± UEFA kupasÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe, 1-0 yenildiÄŸi maçÄ±n rövanÅŸÄ±nda Krasnodar ile 1-1 berabere kalarak turnuvadan elendi. Fenerbahçe'nin kupadan elenmesinin hemen ardÄ±ndan GalatasaraylÄ± Lukas Podolski, Galatasaray'Ä±n 2000 yÄ±lÄ±ndaki UEFA KupasÄ±'nÄ± aldÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸarak, "2000'den beri! Sonraki kim? Cimbom!" yazÄ±sÄ±yla büyük bir göndermede bulundu.

Ä°ÅŸte o fotoÄŸraf: 

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Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

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