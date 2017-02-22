Dick Advocaat Krasnodar maÃ§Ä± sonrasÄ±nda sert konuÅŸtu

FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Dick Advocaat Krasnodar maÃ§Ä± sonrasÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda deplasmanda 1-0 yenildiÄŸi maçÄ±n rövanÅŸÄ±nda Rus temsilcisi Krasnodar ile sahasÄ±nda 1-1 berabere kalarak, kupaya veda etti.KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Maça çok iyi baÅŸladÄ±k ama öyle oynarken biraz da ÅŸans lazÄ±m o golü atabilmeniz için. Hakem bir de penaltÄ±mÄ±zÄ± vermedi; verseydi, bambaÅŸka bir maç olurdu. Devre arasÄ±na kadar ancak skoru 1-1'e getirdik. O dakikadan sonra tüm riskleri alamazdÄ±k çünkü 2. golü yersek tur tamamen giderdi. 25 dakika kala riskleri aldÄ±k ama iÅŸimiz zordu. Bu akÅŸamla ilgili gerçekçi olmalÄ±yÄ±z. BazÄ± oyuncularÄ±mÄ±z vermeleri gereken katkÄ±yÄ± bu gece veremedi. Moussa Sow çok net 2 pozisyon kaçÄ±rdÄ±. Bu maçlarda böyle pozisyonlar kolay bulunmaz."

"BARCELONA DA 4-0 MAÄžLUP OLUYOR"

"OyuncularÄ±mÄ±z, taraftarlarÄ±mÄ±z, bu takÄ±mÄ±n içinde olan kim varsa herkes çok üzgün. Çok fazla bahane bulabilirsiniz, ama bence gayet açÄ±k. Gözlerinizi açÄ±n, ben açÄ±yorum gözlerimi. Bu tarz ÅŸeyler olabiliyor, Barcelona da 4-0 yenilebiliyor. Fenerbahçe de maÄŸlup olabilir. Fenerbahçe'den de iyi takÄ±mlar vardÄ±r. Bu seviyede oyuncularÄ±mÄ±zdan daha fazlasÄ±nÄ± istiyoruz ama ne yazÄ±k ki veremediler."

"CHELSEA 45 MÄ°LYONA TRANSFER YAPIYOR"

"Tek yapmamÄ±z gereken mücadeleye devam etmek. Bizi Chelsea ile kÄ±yaslayamazsÄ±nÄ±z. Oyuncuya ihtiyaçlarÄ± varsa 45 milyona transfer yapÄ±yorlar. Ä°stedikleri oyunu oynayabilirler... Chelsea sol beke 15 milyon veriyor. EksiÄŸi varsa, 15 milyona transfer yapÄ±yor, biz 5 milyona transfer yapamÄ±yoruz, fark bu. Sezonu 2. bitirirsek ve kupayÄ± alÄ±rsak, bu sezonu baÅŸarÄ±lÄ± olarak nitelendirebiliriz."

Ä°STÄ°FA SORUSUNA YANIT

"YarÄ±n oturup konuÅŸmamÄ±z gerekiyor. Devam edip etmemizle ilgili konularla. Neler yapabiliriz onlarÄ± konuÅŸacaÄŸÄ±z. Ligde neler yapabiliriz, kupada neler yapabiliriz. Hala yeterince savaÅŸmamÄ±z gereken kulvarlvar var. Hala iyi iÅŸ çÄ±karabiliriz. Her gün ne yaparÄ±z diye düÅŸünüyoruz. Kadromuzda 4 tane golcü, 4 tane kanat oyuncusu var. OnlarÄ±n verdikleri bize yetmiyor."

"SÄ°Z BÄ°R YALANCISINIZ"

Bir basÄ±n mensubu, "Kendisi de istifa edebilir. Kamuoyunda ÅŸöyle algÄ±landÄ±. Hoca gönderilmek isteniyor ama tazminat ÅŸartlarÄ±nÄ± istiyor diye algÄ±landÄ±. Hoca gerçekten böyle mi düÅŸünüyor yoksa sadece o anda yapÄ±lan bir açÄ±klama mÄ±? Çünkü yönetime benden daha iyi bir hoca bulursa getirebilirler diye konuÅŸtu" ÅŸeklinde bir soru sorunca Advocaat sinirlendi.

HollandalÄ± teknik adam verdiÄŸi cevapta, "Siz bir yalancÄ±sÄ±nÄ±z. Bir hikaye yazÄ±yorsunuz. Bunu kamuoyu deÄŸil, siz söylüyorsunuz. Ä°nsanlar söylüyormuÅŸ gibi algÄ± yaratÄ±yorsunuz. BelirttiÄŸiniz sebepler gerçek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. EÄŸer sorun teknik direktör ise buna karar verecek olan mercih yönetimdir. Bir gün bir ÅŸeyler olduÄŸunda size gerçek hikayeyi anlatÄ±rÄ±m." diyerek tepki gösterdi.