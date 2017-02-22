Krasnodar teknik direktÃ¶rÃ¼nden zafer aÃ§Ä±klamasÄ±

Krasnodar Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Igor Shalimov FenerbahÃ§e ile yapÄ±lan maÃ§Ä±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±

KarÅŸÄ±laÅŸmadan sonra düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Shalimov, zor bir maç oynadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Buna hazÄ±rlÄ±klÄ±ydÄ±k. Ne beklediysek hepsi oldu. Gol atmak istiyorduk ve baÅŸardÄ±k. Epey baskÄ± yedik ilk yarÄ±nÄ±n sonunda. HatalarÄ±mÄ±z oldu. Ä°stediÄŸimizi aldÄ±k. Zaferin tadÄ±nÄ± çÄ±karacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

Fenerbahçe'nin çok iyi oyuncularÄ± olduÄŸunu vurgulayan Shalimov, "Fenerbahçe'yi güçlü biliyorduk öyle de karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±ktÄ±lar. Ofansif bir oyun oynadÄ±lar ama biz buna hazÄ±rlÄ±klÄ±ydÄ±k." diye konuÅŸtu.

Turu geçmeleri durumunda OsmanlÄ±spor ve BeÅŸiktaÅŸ'la eÅŸleÅŸmek isteyebilecekleri ifade eden Shalimov, taraftarlarÄ±n son bölümde sahaya yabancÄ± madde atmasÄ±yla ilgili olarak, "Van Persie'yi BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±ndan biliyoruz. FutbolcularÄ±ma 'provoke olmayÄ±n' dedim. Bu tip durumlar olabiliyor." diyerek sözlerini tamamladÄ±.