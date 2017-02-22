Ana Sayfa | SPOR 22/02/2017 22:46

Krasnodar teknik direktÃ¶rÃ¼nden zafer aÃ§Ä±klamasÄ±

Shalimov

Krasnodar Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Igor Shalimov FenerbahÃ§e ile yapÄ±lan maÃ§Ä±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±

KarÅŸÄ±laÅŸmadan sonra düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Shalimov,  zor bir maç oynadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Buna hazÄ±rlÄ±klÄ±ydÄ±k. Ne beklediysek hepsi  oldu. Gol atmak istiyorduk ve baÅŸardÄ±k. Epey baskÄ± yedik ilk yarÄ±nÄ±n sonunda.  HatalarÄ±mÄ±z oldu. Ä°stediÄŸimizi aldÄ±k. Zaferin tadÄ±nÄ± çÄ±karacaÄŸÄ±z." ifadelerini  kullandÄ±.

Fenerbahçe'nin çok iyi oyuncularÄ± olduÄŸunu vurgulayan Shalimov,  "Fenerbahçe'yi güçlü biliyorduk öyle de karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±ktÄ±lar. Ofansif bir oyun  oynadÄ±lar ama biz buna hazÄ±rlÄ±klÄ±ydÄ±k." diye konuÅŸtu.

Turu geçmeleri durumunda OsmanlÄ±spor ve BeÅŸiktaÅŸ'la eÅŸleÅŸmek  isteyebilecekleri ifade eden Shalimov, taraftarlarÄ±n son bölümde sahaya yabancÄ±  madde atmasÄ±yla ilgili olarak, "Van Persie'yi BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±ndan biliyoruz.  FutbolcularÄ±ma 'provoke olmayÄ±n' dedim. Bu tip durumlar olabiliyor." diyerek  sözlerini tamamladÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Dick Advocaat

Dick Advocaat Krasnodar maÃ§Ä± sonrasÄ±nda sert konuÅŸtu

FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Dick Advocaat Krasnodar maÃ§Ä± sonrasÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±


Podolski'den FenerbahÃ§e'ye kupalÄ± gÃ¶nderme

GalatasaraylÄ± Podolski, FenerbahÃ§e'nin Krasnodar karÅŸÄ±sÄ±ndaki performansÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶ndermede bulunarak, Galatasaray'Ä±n 2000 yÄ±lÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± UEFA kupasÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

fenerbahÃ§e krasnodar

KadÄ±kÃ¶y'de FenerbahÃ§e'ye ÅŸok ilk gol haberi geldi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e rakibi Krasnodar'Ä± sahasÄ±nda aÄŸÄ±rlÄ±yor