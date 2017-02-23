Ana Sayfa | SPOR 23/02/2017 08:59

BeÅŸiktaÅŸ Hapoel Beer Sheva maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

BeÅŸiktaÅŸ Hapoel Beer Sheva

UEFA Avrupa Ligi'nde BeÅŸiktaÅŸ, rakibi Hapoel Beer Sheva ile mÃ¼cadele edecek

BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanÅŸ maçÄ±nda bu akÅŸam Ä°srail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yÄ± konuk edecek. Rakibiyle deplasmanda yaptÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 3-1 kazanan siyah-beyazlÄ± takÄ±m, bu avantajÄ± kullanarak adÄ±nÄ± üst tura yazdÄ±rmayÄ± hedefleyecek.

BeÅŸiktaÅŸ Hapoel Beer Sheva UEFA maçÄ± canlÄ± yayÄ±n bilgileri?

BeÅŸiktaÅŸ ile Hapoel Beer-Sheva arasÄ±ndaki mücadele, saat 21.00'de Vodafone Arena'da yapÄ±lacak. KarÅŸÄ±laÅŸma TRT 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug görev alacak. Jug'un yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Matej Zunic ve Manuel Vidali gerçekleÅŸtirecek. 

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