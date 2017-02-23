Spor Toto SÃ¼per Lig'de 22. hafta maÃ§ programÄ±

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'in 22. haftasÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸmalar yarÄ±n baÅŸlayacak Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisiyle sona erecek
Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanÄ± yarÄ±n oynanacak iki karÅŸÄ±laÅŸmayla baÅŸlayacak.
Süper Lig'de yarÄ±n Çaykur Rizespor-Kayserispor, KasÄ±mpaÅŸa-Bursaspor müsabakalarÄ± oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Süper Lig'de 22. hafta maçlarÄ±nÄ±n programÄ± ÅŸöyle:
YarÄ±n:
19.00 Çaykur Rizespor-Kayserispor (Çaykur Didi)
20.00 KasÄ±mpaÅŸa-Bursaspor (KasÄ±mpaÅŸa Recep Tayyip ErdoÄŸan)
25 Åžubat Cumartesi:
15.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (BahçeÅŸehir OkullarÄ± Arena)
16.00 Akhisar Belediyespor-Antalyaspor (Manisa 19 MayÄ±s)
19.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya BüyükÅŸehir Belediye)
26 Åžubat Pazar:
13.30 Kardemir Karabükspor-GençlerbirliÄŸi (Dr. Necmettin ÅžeyhoÄŸlu)
16.00 OsmanlÄ±spor-Medipol BaÅŸakÅŸehir (OsmanlÄ±)
19.00 Gaziantepspor-Fenerbahçe (Gaziantep Arena)
27 Åžubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-BeÅŸiktaÅŸ (Türk Telekom Arena)