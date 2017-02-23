Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Mehmet Ekici iÃ§in bÃ¼yÃ¼k jest

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, FenerbahÃ§e'ye gelmek isteyen ve bu nedenle Trabzonspor'da yaÅŸanan gerilim ardÄ±ndan kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan Mehmet Ekici'ye istediÄŸi parayÄ± verip ev hediye edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Fenerbahçe BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, sarÄ±-lacivertli takÄ±ma gitmek istediÄŸi için Trabzonspor'da kadro dÄ±ÅŸÄ± kalan Mehmet Ekici'ye istediÄŸi maaÅŸÄ± verip ev hediye edecek.Devre arasÄ± transfer döneminde adeta gündem olan Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Ekici, Fenerbahçe'ye gitmek istediÄŸini belirtmiÅŸ ancak yönetimin istediÄŸi BeÅŸiktaÅŸ'a gitmediÄŸi için kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Trabzonspor'un isteÄŸini yerine getirmeyen Ekici, Fenerbahçe'ye de transfer olamamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°STEDÄ°ÄžÄ° PARAYI VERÄ°P EV HEDÄ°YE EDECEK

Sezon sonunda serbest kalacak olan Mehmet Ekici'nin, büyük bir aksilik yaÅŸanmaz ise Fenerbahçe'nin yolunu tutacaÄŸÄ±na kesin gözüyle bakÄ±lÄ±rken, Fenerbahçe BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ise yaÅŸanan süreçte sarÄ±-lacivertli kulüpten yana tavrÄ±nÄ± koyan ve dik duruÅŸ gösterdiÄŸi için Ekici'ye, istediÄŸi rakamÄ± vereceÄŸi ve Ä°stanbul'da bir ev hediye edeceÄŸi iddia edildi.Uzun bir süredir takÄ±mdan ayrÄ± olarak Trabzonspor Kadir Özcan Tesislerinde, bordo-mavili kulübün görevlendirdiÄŸi hoca yönetiminde çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yürüten gurbetçi oyuncunun çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aksatmadÄ±ÄŸÄ± fizik ve kondisyon açÄ±sÄ±nda iyi seviyede olduÄŸu belirtildi.