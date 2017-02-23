BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Hapoel Beer Sheva'ya karÅŸÄ± muhtemel 11'i belli oldu

BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maÃ§Ä±nda 3-1 yendiÄŸi Ä°srail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yÄ± bu akÅŸam konuk edecek

BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanÅŸ maçÄ±nda bu akÅŸam Ä°srail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yÄ± konuk edecek. Rakibiyle deplasmanda yaptÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 3-1 kazanan siyah-beyazlÄ± takÄ±m, bu avantajÄ± kullanarak adÄ±nÄ± üst tura yazdÄ±rmayÄ± hedefleyecek.

BeÅŸiktaÅŸ Hapoel Beer Sheva UEFA maçÄ± ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

BeÅŸiktaÅŸ ile Hapoel Beer-Sheva arasÄ±ndaki mücadele, saat 21.00'de Vodafone Arena'da yapÄ±lacak. KarÅŸÄ±laÅŸma TRT 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug görev alacak. Jug'un yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Matej Zunic ve Manuel Vidali gerçekleÅŸtirecek.

Åženol GüneÅŸ, Atiba Hutchinson ve Ricardo Quaresma'yÄ± dinlendireceÄŸi kaydedildi. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n bu akÅŸamki karÅŸÄ±laÅŸmaya Fabricio, Beck, Marcelo, Tosic, Adriano, Necip Uysal, Gökhan Ä°nler, Aboubakar, OÄŸuzhan Özyakup (Talisca), Babel ve Cenk Tosun muhtemel 11'le çÄ±kmasÄ± bekleniyor.