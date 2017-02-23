OsmanlÄ±spor'un Olympiakos'a karÅŸÄ± ilk 11'i belli oldu

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, FenerbahÃ§e'ye gelmek isteyen ve bu nedenle Trabzonspor'da yaÅŸanan gerilim ardÄ±ndan kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan Mehmet Ekici'ye istediÄŸi parayÄ± verip ev hediye edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.