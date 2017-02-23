Ana Sayfa | SPOR 23/02/2017 17:59

OsmanlÄ±spor'un Olympiakos'a karÅŸÄ± ilk 11'i belli oldu

OsmanlÄ±spor-Olympiakos

UEFA Avrupa Ligi mÃ¼cadelesinde rakibi Olympiakos ile mÃ¼cadele edecek olan OsmanlÄ±spor'un ilk 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanÅŸÄ±ndaki OsmanlÄ±spor-Olympiakos karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n hakem ve takÄ±m kadrolarÄ± ÅŸöyle:

Stat: OsmanlÄ±

Hakemler: Istvan Vad, Istvan Albert, Peter Berettyan (Macaristan)

OsmanlÄ±spor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Prochazka, Pinto, Ndiaye, Musa ÇaÄŸÄ±ran, Bifouma, Maher, Regattin, Webo

Olympiakos: Leali, Figueiras, Da Costa, Botia, Cissokho, Retsos, Martins, Seba, Fortounis, Elyounoussi, Ansarifard

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