OsmanlÄ±spor'un Olympiakos'a karÅŸÄ± ilk 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi mÃ¼cadelesinde rakibi Olympiakos ile mÃ¼cadele edecek olan OsmanlÄ±spor'un ilk 11'i belli oldu
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanÅŸÄ±ndaki OsmanlÄ±spor-Olympiakos karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n hakem ve takÄ±m kadrolarÄ± ÅŸöyle:
Stat: OsmanlÄ±
Hakemler: Istvan Vad, Istvan Albert, Peter Berettyan (Macaristan)
OsmanlÄ±spor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Prochazka, Pinto, Ndiaye, Musa ÇaÄŸÄ±ran, Bifouma, Maher, Regattin, Webo
Olympiakos: Leali, Figueiras, Da Costa, Botia, Cissokho, Retsos, Martins, Seba, Fortounis, Elyounoussi, Ansarifard