Ana Sayfa | SPOR 23/02/2017 18:35

FenerbahÃ§eli yÃ¶neticiler isyan etti Sezon sonuna kadar YÄ±lmaz Vural gelsin


FenerbahÃ§eli-Krasnodar karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda sarÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± yaÄŸÄ±r yenilgi sonrasÄ± yÃ¶neticiler, Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Krasnodar beraberliÄŸi sonrasÄ± Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe'de dün gece çok hareketli saatler yaÅŸandÄ±.BazÄ± yöneticilerin Advocaat'Ä±n basÄ±n toplantÄ±sÄ±ndaki sözlerine çok sinirlendiÄŸi ve BaÅŸkan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'a HollandalÄ± hocayÄ± kovmasÄ± için baskÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Hemen takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na getirilebilecek yeni isimler hakkÄ±nda bir toplantÄ± yapan sarÄ±-lacivertlilerde YÄ±lmaz Vural ismi gündeme geldi. Bir yöneticinin 'Sezon sonuna kadar YÄ±lmaz Vural'Ä± getirelim' önerisi diÄŸer yöneticilerden de destek gördü.Åžampiyonlar Ligi ve Türkiye KupasÄ± hedefi koyarak, takÄ±mÄ± YÄ±lmaz Vural'a emanet etme fikri aÄŸÄ±rlÄ±k kazanÄ±rken Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, Advocaat ile bir görüÅŸme yapÄ±p kararÄ±nÄ± daha sonra vereceÄŸini belirtti.

Kaynak: Haber 7

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