Ã‡in'de en Ã§ok takip edilen takÄ±m bakÄ±n hangisiymiÅŸ

2016'da yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re Ã‡in'de futbolseverlerin en Ã§ok takip ettiÄŸi takÄ±mlar aÃ§Ä±klandÄ±.

Çin'de futbolseverlerin en çok takip ettiÄŸi takÄ±m Manchester United olurken, ikinci sÄ±rayÄ± Bayern Münih aldÄ±. Real Madrid ve Barcelona ise 6. ve 9. sÄ±rada kendine yer bulabildi.Cristiano Ronaldo ve Ä°ngiliz devi Manchester United, Çinli futbolseverlerin sosyal medyada en çok takip ettikleri ikili oldu.

BARCELONA 9. SIRADA

YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya göre, 2016 yÄ±lÄ±nÄ± içeren araÅŸtÄ±rmada Uzak DoÄŸu'nun Twitter'Ä± Weibo'da dahil edilerek yapÄ±lan sosyal medya araÅŸtÄ±rmasÄ±nda Manchester United, Çinliler'in en çok takip ettiÄŸi kulüp oldu. Ä°kinci sÄ±rada Bayern Münih yer alÄ±rken, üçüncü sÄ±rayÄ± Arsenal ve Liverpool paylaÅŸtÄ±. Real Madrid listede kendisine 6. sÄ±rada yer bulabilirken, Milan ise 7. oldu. Ä°ngiliz kulüplerinden Manchester City 5'inci, Tottenham ise 8'inci oldu. Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona, Dortmund ile birlikte 9'uncu sÄ±rada yer alabildi.