Ana Sayfa | SPOR 23/02/2017 19:39

BeÅŸiktaÅŸ Hapoel Beer Sheva maÃ§Ä± ilk 11'ler belli oldu

BeÅŸiktaÅŸ Hapoel Beer Sheva maÃ§Ä±

UEFA Avrupa Ligi mÃ¼cadelesinde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek olan BeÅŸiktaÅŸ ve Hapoel Beer Sheva takÄ±mlarÄ±nÄ±n ilk 11'i belli oldu

BeÅŸiktaÅŸ: Fabri, Tosic, Marcelo, Beck, AtÄ±nç, Quaresma, Necip, Gökhan, Talisca, Babel, Aboubakar

Hapoel Beer Sheva: Goresh, Turjmen, Tzedek, Ghadir, Nwekaeme, Hoban, Ben Sahar, Broun, Ohayon, Soares, Ogu

BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanÅŸ maçÄ±nda bu akÅŸam Ä°srail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yÄ± konuk edecek. Rakibiyle deplasmanda yaptÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 3-1 kazanan siyah-beyazlÄ± takÄ±m, bu avantajÄ± kullanarak adÄ±nÄ± üst tura yazdÄ±rmayÄ± hedefleyecek.

BeÅŸiktaÅŸ Hapoel Beer Sheva UEFA maçÄ± ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

BeÅŸiktaÅŸ ile Hapoel Beer-Sheva arasÄ±ndaki mücadele, saat 21.00'de Vodafone Arena'da yapÄ±lacak. KarÅŸÄ±laÅŸma TRT 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug görev alacak. Jug'un yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Matej Zunic ve Manuel Vidali gerçekleÅŸtirecek. 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

OsmanlÄ±spor

OsmanlÄ±spor Avrupa hayallerine veda etti

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Olympiakos'a 3-0 maÄŸlup olan OsmanlÄ±spor UEFA Avrupa Ligi'nden elendi

YÄ±lmaz Vural

YÄ±lmaz Vural'dan FenerbahÃ§eye yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k

Deneyimli teknik direktÃ¶rÃ¼ YÄ±lmaz Vural, FenerbahÃ§e teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in taraftarÄ± heyecanlandÄ±ran aÃ§Ä±klamalarda bulundu


Ã‡in'de en Ã§ok takip edilen takÄ±m bakÄ±n hangisiymiÅŸ

2016'da yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re Ã‡in'de futbolseverlerin en Ã§ok takip ettiÄŸi takÄ±mlar aÃ§Ä±klandÄ±.