BeÅŸiktaÅŸ Hapoel Beer Sheva maÃ§Ä± ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi mÃ¼cadelesinde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek olan BeÅŸiktaÅŸ ve Hapoel Beer Sheva takÄ±mlarÄ±nÄ±n ilk 11'i belli oldu

BeÅŸiktaÅŸ: Fabri, Tosic, Marcelo, Beck, AtÄ±nç, Quaresma, Necip, Gökhan, Talisca, Babel, Aboubakar

Hapoel Beer Sheva: Goresh, Turjmen, Tzedek, Ghadir, Nwekaeme, Hoban, Ben Sahar, Broun, Ohayon, Soares, Ogu

BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanÅŸ maçÄ±nda bu akÅŸam Ä°srail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yÄ± konuk edecek. Rakibiyle deplasmanda yaptÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 3-1 kazanan siyah-beyazlÄ± takÄ±m, bu avantajÄ± kullanarak adÄ±nÄ± üst tura yazdÄ±rmayÄ± hedefleyecek.

BeÅŸiktaÅŸ Hapoel Beer Sheva UEFA maçÄ± ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

BeÅŸiktaÅŸ ile Hapoel Beer-Sheva arasÄ±ndaki mücadele, saat 21.00'de Vodafone Arena'da yapÄ±lacak. KarÅŸÄ±laÅŸma TRT 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug görev alacak. Jug'un yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Matej Zunic ve Manuel Vidali gerçekleÅŸtirecek.