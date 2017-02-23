YÄ±lmaz Vural'dan FenerbahÃ§eye yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k

Deneyimli teknik direktÃ¶rÃ¼ YÄ±lmaz Vural, FenerbahÃ§e teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in taraftarÄ± heyecanlandÄ±ran aÃ§Ä±klamalarda bulundu

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir radyo programÄ±nda açÄ±klama yapan YÄ±lmaz Vural ''Ali Åžen baÅŸkanÄ±n da benim de gözüm açÄ±k gidecek. Bu konularÄ± çok konuÅŸtuk. Sansasyonel bir insan istiyorlar. Türk futbol tarihinde en fazla maç yöneten 2 hocayÄ±m. 26 tane takÄ±mda hocalÄ±k yaptÄ±m. YÄ±lmazovic olsaydÄ±m Fenerbahçe'ye teknik direktör olurdum. YaÅŸÄ±mÄ±z artÄ±k kemale erdi. Yolda yürüyemiyorum, telefonlarÄ±m kitleniyor. HalkÄ±n isteÄŸi Fenerbahçe'ye gelmem yönünde.

Advocaat'Ä±n açÄ±klamalarÄ±na anlam veremedim. Bu takÄ±m üst düzey oyunculardan kurulu. Advocaat'Ä±n konuÅŸmalarÄ± mantÄ±k dÄ±ÅŸÄ±. ÇalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z takÄ±mÄ± bu kadar küçük düÅŸürmek hoÅŸ deÄŸil. Bu kadroyu alsam ÅŸampiyonluÄŸa taÅŸÄ±rÄ±m. Advocaat Fenerbahçe takÄ±mÄ±nÄ±n büyüklüÄŸünün farkÄ±nda deÄŸil. Beni arayan kimse olmadÄ±. Getirin ÅŸans verin görün kardeÅŸim" dedi.