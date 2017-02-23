OsmanlÄ±spor Avrupa hayallerine veda etti

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Olympiakos'a 3-0 maÄŸlup olan OsmanlÄ±spor UEFA Avrupa Ligi'nden elendi

OsmanlÄ±spor, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda deplasmandaki 0-0'lÄ±k maçÄ±n rövanÅŸÄ±nda Olympiakos ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk 45 dakikalÄ±k bölümünde her iki takÄ±mÄ±n da çabasÄ± gol getirmedi ve ilk devre golsüz berabere sona erdi.

Ä°kinci yarÄ±

Konuk ekip ikinci yarÄ±ya golle baÅŸladÄ±.Olympiakos, 47. dakikada Ansarifard'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± golle 1-0 öne geçti.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 70. dakikasÄ±nda konuk ekipten Elyounoussi skoru 2-0 yapan golü attÄ±.

86. dakikada bir kez daha sahneye çÄ±kan Ansarifard skoru 3-0 yaptÄ±.

Maçta baÅŸka gol olmadÄ± ve Olympiakos sahadan 3-0 galip ayrÄ±ldÄ±.

Bu sonuçla OsmanlÄ±spor UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.