Åženol GÃ¼neÅŸ hakemin o uyarÄ±sÄ±na tepki gÃ¶sterdi

BeÅŸiktaÅŸ teknik direktÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ, hakemin kendisine yÃ¶nelik uyarÄ±sÄ±na itiraz etti

Aboubakar'Ä±n golünün ardÄ±ndan Quaresma'yla konuÅŸan Åženol GüneÅŸ'i 4. hakem itiraz etti. Kendisine ayrÄ±lan bölgeden çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren Åženol GüneÅŸ, Tomislav Pospeh'e tepki gösterdi.Aboubakar'Ä±n golünün ardÄ±ndan Quaresma'yÄ± yanÄ±na çaÄŸÄ±rÄ±p taktik veren Åženol GüneÅŸ, bu dakikada 4. hakem Tomislav Pospeh'e tepki gösterdi. Oyuncusuyla konuÅŸurken kendisine ayrÄ±lan bölgenin dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmamasÄ±na karÅŸÄ±n hakem tarafÄ±ndan uyarÄ±lan GüneÅŸ, yerdeki çizgiyi göstererek, kendisine ayrÄ±lan bölgeyi ihlal etmediÄŸini gösterdi ve hakem Pospeh'e çizginin dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmasÄ±nÄ± söyledi.