BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde dÃ¼n akÅŸam gÃ¼zel bir galibiyet alan BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n muhtemel rakipleri de belli oldu

Deplasmanda 3-1 yendiÄŸi Hapoel Beer Sheva'yÄ± Vodafone Arena'da da 2-1'le geçen ve adÄ±nÄ± son 16'ya yazdÄ±ran BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n muhtemel rakipleri belli oldu.UEFA Avrupa Ligi'nde BeÅŸiktaÅŸ, Hapoel Beer Sheva'yÄ± eleyerek adÄ±nÄ± bir üst tura yazdÄ±rdÄ±. Avrupa Ligi'ndeki diÄŸer maçlarÄ±n da tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan temsilcimizin UEFA Avrupa Ligi 3. turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu tur ile birlikte seri baÅŸÄ± uygulamasÄ± da kalktÄ±ÄŸÄ± için, tüm takÄ±mlarÄ±n birbirleriyle eÅŸleÅŸme ihtimalleri bulunuyor.

Ä°ÅŸte BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n muhtemel rakipleri...

Olympiakos

Ajax

APOEL

Roma

Anderlecht

Manchester United

Krasnodar

Schalke04

Kopenhag

B. Monchengladbach

Genk

Lyon

Celta Vigo

Rostov

Gent

UEFA Avrupa Ligi 3. tur maçlarÄ± 9 Mart / 16 Mart tarihlerinde oynanacak.