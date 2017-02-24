Ana Sayfa | SPOR 24/02/2017 07:58

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

beÅŸiktaÅŸ

UEFA Avrupa Ligi'nde dÃ¼n akÅŸam gÃ¼zel bir galibiyet alan BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n muhtemel rakipleri de belli oldu

Deplasmanda 3-1 yendiÄŸi Hapoel Beer Sheva'yÄ± Vodafone Arena'da da 2-1'le geçen ve adÄ±nÄ± son 16'ya yazdÄ±ran BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n muhtemel rakipleri belli oldu.UEFA Avrupa Ligi'nde BeÅŸiktaÅŸ, Hapoel Beer Sheva'yÄ± eleyerek adÄ±nÄ± bir üst tura yazdÄ±rdÄ±. Avrupa Ligi'ndeki diÄŸer maçlarÄ±n da tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan temsilcimizin UEFA Avrupa Ligi 3. turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu tur ile birlikte seri baÅŸÄ± uygulamasÄ± da kalktÄ±ÄŸÄ± için, tüm takÄ±mlarÄ±n birbirleriyle eÅŸleÅŸme ihtimalleri bulunuyor.

Ä°ÅŸte BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n muhtemel rakipleri...

Olympiakos

Ajax

APOEL

Roma

Anderlecht

Manchester United

Krasnodar

Schalke04

Kopenhag

B. Monchengladbach

Genk

Lyon

Celta Vigo

Rostov

Gent

UEFA Avrupa Ligi 3. tur maçlarÄ± 9 Mart / 16 Mart tarihlerinde oynanacak.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu takÄ±mlarÄ± belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mÃ¼sabakalarÄ± sonunda rakiplerini saf dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakan 16 takÄ±m, Avrupa Ligi son 16 turunda mÃ¼cadele etmeye hak kazandÄ±.

ÅŸenol gÃ¼neÅŸ

Åženol GÃ¼neÅŸ hakemin o uyarÄ±sÄ±na tepki gÃ¶sterdi

BeÅŸiktaÅŸ teknik direktÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ, hakemin kendisine yÃ¶nelik uyarÄ±sÄ±na itiraz etti

Olympiakos

Olympiakos'tan tartÄ±ÅŸma yaratacak paylaÅŸÄ±m

OsmanlÄ±spor'un UEFA Avrupa Liginden elenmesinin ardÄ±ndan Olympiakos'un resmi sosyal medya hesabÄ±ndan tartÄ±ÅŸma yaratacak paylaÅŸÄ±m yapÄ±ldÄ±