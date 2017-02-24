UEFA Avrupa Ligi son 16 turu takÄ±mlarÄ± belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mÃ¼sabakalarÄ± sonunda rakiplerini saf dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakan 16 takÄ±m, Avrupa Ligi son 16 turunda mÃ¼cadele etmeye hak kazandÄ±.

Fenerbahçe ve OsmanlÄ±spor elenirken, Türkiye'den sadece BeÅŸiktaÅŸ yoluna devam ediyor.Siyah-beyazlÄ±larÄ±n yanÄ± sÄ±ra Belçika'dan Anderlecht, Genk ve Gent, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ile Schalke 04, Rusya'dan Krasnodar ile Rostov, Ä°ngiltere'den Manchester United, Fransa'dan Lyon, Ä°talya'dan Roma, Ä°spanya'dan Celta Vigo, Yunanistan'dan Olympiakos, Hollanda'dan Ajax, KÄ±brÄ±s Rum Kesimi'nden APOEL ve Danimarka'dan Kopenhag son 16 turunda mücadele edecek.

Türkiye'den BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yer alacaÄŸÄ± UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kuralarÄ±, TSÄ° 15.00'te Ä°sviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.