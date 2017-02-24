Ana Sayfa | SPOR 24/02/2017 09:39

Michael Schumacher'in ailesi o dergiye tazminat davasÄ± aÃ§tÄ± iÅŸte acÄ± nedeni

Michael Schumacher

Michael Schumacher'in ailesi, Schumacher'in yÃ¼rÃ¼meye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dair haberler yapan Bunte adlÄ± dergiye dava aÃ§tÄ±

Michael Schumacher ile ilgili somut ve resmi bilgiler ortaya çÄ±ktÄ±. Gerçekler, ailenin Bunte isimli dergiyi mahkemeye vermesiyle gün yüzüne çÄ±ktÄ±.Efsane pilotun tekrar yürüyebileceÄŸini iddia eden habere karÅŸÄ± Schumacher ailesi dava açtÄ±, özel hayatÄ±n gizliliÄŸini ihlalden dolayÄ± tazminat talep etti.

YÜRÜYEMÄ°YOR

Ailenin avukatÄ± Felix Damm duruÅŸmada, derginin ortaya attÄ±ÄŸÄ± iddiayÄ± yalanladÄ± ,"Schumacher yürüyemiyor" diyerek hâlâ yürüyemediÄŸini ekledi. Bunte dergisi adÄ±na katÄ±lan yayÄ±n yönetmeni Tanja May de dayanaklarÄ±nÄ± mahkeme heyetine sundu.

Hamburg'da görülen duruÅŸmada, yine sÄ±rlarÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ± önlemek adÄ±na hamleler yapÄ±ldÄ±. Hakim Simone Kafer duruÅŸmayÄ± dinleyicilere kapattÄ±, 'hastanÄ±n saÄŸlÄ±k durumu'nu gerekçe gösterdi.Formula 1'in efsane pilotu olan Michael Schumacher, 2013 yÄ±lÄ±nÄ±n son günlerinde bir kayak kazasÄ± geçirmiÅŸti. Alpler'de baÅŸÄ±nÄ± kayaya çarpan ve ardÄ±ndan komaya giren Schumi, bir dizi operasyonun ardÄ±ndan hayatta kalsa da, ne durumda olduÄŸu o tarihten bu yana gizleniyordu.

Kaynak: Hürriyet

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