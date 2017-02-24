BeÅŸiktaÅŸlÄ± yÄ±ldÄ±z Aboubakar UEFA'nÄ±n en iyiler listesinde

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n baÅŸarÄ±lÄ± oyuncusu Vincent Aboubakar UEFA Avrupa Ligi haftanÄ±n 11'inde yer aldÄ±

UEFA Avrupa Ligi haftanÄ±n 11'i belli olurken, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Hapoel Beer-Sheva karÅŸÄ±sÄ±nda 1 gol atan Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar da yer aldÄ±.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçlarÄ±nÄ±n sona ermesinin ardÄ±ndan haftanÄ±n 11'ine seçilen futbolcular da belli oldu. UEFA'nÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan açÄ±klanan listede BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Vodafone Arena'da Ä°srail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yÄ± 2-1 maÄŸlup ettiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk golünü kaydeden Aboubakar da yer aldÄ±. UEFA Avrupa Ligi haftanÄ±n 11'inde ÅŸu futbolcular bulunuyor:

"Sergio Alvarez (Celta Vigo), Gustavo Cabral (Celta Vigo), Alberto Botia (Olympiakos), Nick Viergever (Ajax), Giannis Gianniotas (APOEL), Paul Pogba (Manchester United), Alejandro Pozuelo (Genk), Giuliano (Zenit), Nabil Fekir (Olympique Lyon), Vincent Aboubakar (BeÅŸiktaÅŸ) ve Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach)."