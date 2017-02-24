Kuralar Ã§ekildi BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n UEFA Avrupa Ligindeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuralarÄ± çekildi. Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden tek temsilcimiz BeÅŸiktaÅŸ, OsmanlÄ±spor'u eleyen Yunanistan ekibi Olympiakos'la eÅŸleÅŸti.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuralarÄ± çekildi. Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden tek temsilcimiz BeÅŸiktaÅŸ, OsmanlÄ±spor'u eleyen Yunanistan ekibi Olympiakos'la eÅŸleÅŸti.
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n baÅŸarÄ±lÄ± oyuncusu Vincent Aboubakar UEFA Avrupa Ligi haftanÄ±n 11'inde yer aldÄ±
Michael Schumacher'in ailesi, Schumacher'in yÃ¼rÃ¼meye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dair haberler yapan Bunte adlÄ± dergiye dava aÃ§tÄ±
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mÃ¼sabakalarÄ± sonunda rakiplerini saf dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakan 16 takÄ±m, Avrupa Ligi son 16 turunda mÃ¼cadele etmeye hak kazandÄ±.