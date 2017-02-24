Ana Sayfa | SPOR 24/02/2017 16:38

Kuralar Ã§ekildi BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n UEFA Avrupa Ligindeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuralarÄ± çekildi. Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden tek temsilcimiz BeÅŸiktaÅŸ, OsmanlÄ±spor'u eleyen Yunanistan ekibi Olympiakos'la eÅŸleÅŸti.

 
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Vincent Aboubakar

BeÅŸiktaÅŸlÄ± yÄ±ldÄ±z Aboubakar UEFA'nÄ±n en iyiler listesinde

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n baÅŸarÄ±lÄ± oyuncusu Vincent Aboubakar UEFA Avrupa Ligi haftanÄ±n 11'inde yer aldÄ±

Michael Schumacher

Michael Schumacher'in ailesi o dergiye tazminat davasÄ± aÃ§tÄ± iÅŸte acÄ± nedeni

Michael Schumacher'in ailesi, Schumacher'in yÃ¼rÃ¼meye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dair haberler yapan Bunte adlÄ± dergiye dava aÃ§tÄ±

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu takÄ±mlarÄ± belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mÃ¼sabakalarÄ± sonunda rakiplerini saf dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakan 16 takÄ±m, Avrupa Ligi son 16 turunda mÃ¼cadele etmeye hak kazandÄ±.