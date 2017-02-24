Galatasaray'Ä±n derbi mesaisinde doÄŸum gÃ¼nÃ¼ sÃ¼rprizi

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu hafta BeÅŸiktaÅŸ ile mÃ¼cadele edecek olan Galatasaray dev derbinin hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 27 Åžubat Pazartesi günü BeÅŸiktaÅŸ ile yapacaÄŸÄ± derbi maçÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basÄ±na kapalÄ± gerçekleÅŸtirilen antrenmanda, futbolcularÄ±n Ä±sÄ±nma hareketlerinin ardÄ±ndan gruplar halinde ayak tenisi oynadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Antrenmanda önce Semih Kaya'nÄ±n 26. yaÅŸ günü, pasta kesilerek kutlandÄ±.