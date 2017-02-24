Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± ne zaman ve saat kaÃ§ta oynanacak

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu hafta Galatasaray ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanacak derbinin canlÄ± yayÄ±n bilgileri haberimizde

Galatasaray-BeÅŸiktaÅŸ derbi maçÄ± TFF'nin açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± programa göre 27 Åžubat Pazartesi günü saat 20.00'de baÅŸlayacak. Türk Telekom Arena'daki mücadele beinsports 1 kanalÄ±ndan naklen ve canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.

MAÇIN BÄ°LET FÄ°YATLARI

Galatasaray, 2016-17 STSL Turgay Åžeren Sezonu'nun 22. haftasÄ±nda 27 Åžubat Pazartesi günü saat 20:00'de BeÅŸiktaÅŸ ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Galatasaray'Ä±n BeÅŸiktaÅŸ ile oynayacaÄŸÄ± maçÄ±n bilet fiyatlarÄ± belli oldu. Ä°ÅŸte derbinin bilet fiyatlarÄ±; Kategori 1 (Yemekli Vip) 600 TL, Kategori 2 (Yemekli Yüzevler) 600 TL, Kategori 3 (Yemeksiz Vip) 500 TL, Kategori 4 400 TL, Kategori 5 300 TL, Kategori 6 200 TL, Kategori 7 150 TL, Kategori 8 125 TL, Kategori 9 100 TL, Çocuk Tribünü (110 ve 210 BloklarÄ±) 100 TL.