ÃœnlÃ¼ motosikletÃ§iden kÃ¶tÃ¼ haber bu ay 3 kez ameliyat geÃ§irdi

Türkiye'nin gururu Kenan Sofuoğlu hastaneden çıkamıyor. 3 kez ameliyat geçirdiğini belirten motosikletçi, Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun iki yarışmasına katılamayacağı için daha çok çalışması gerektiğini belirtti.

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun ilk iki yarışına katılamaması nedeniyle oluşacak puan farkını kapatmak için mücadele edecek.Sakarya'nın Akyazı ilçesinde antrenman yaptığı sırada kaza geçiren ve sağ el bilek eklem bölgesindeki çıkık ve kırık oluşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, bir ay içinde üçüncü kez ameliyat edildi.Ankara'daki Memorial Hastanesi'nde Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ve ekibi tarafından ameliyata alınan Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu Avustralya'daki sezonun ilk yarışına katılmak istediğini ancak elindeki sorun nedeniyle dönmek zorunda kaldığını söyledi.Sezona moralli başlamak için risk alarak Avustralya'ya gittiğini anlatan milli motosikletçi, "Beş hafta sonraki İspanya yarışına katılmak istiyorum. İyi sonuçlar alabilirsem, puan farkını, o dezavantajı sezon sonuna doğru kapatabilirim." dedi.

"ÇOK FAZLA KIRIĞIM ÇIKIĞIM VAR"

Motor sporlarında kaza riskinin her zaman bulunduğunu anlatan milli motosikletçi, "Çok fazla kırığım, çıkığım var. Dizde, topukta, ayakta, bilekte, omuzda, kaburgaya varıncaya kadar her yerde sakatlıklar yaşadım." diye konuştu. Son yaşadığı sakatlığın diğerlerinden daha farklı olduğunu dile getiren Sofuoğlu, şöyle devam etti:"Motosiklette vücudumun en çok kullandığım bölgesinden hasar aldım. Doktorlar 'eğer üstüne gider, çıkık parmakla yarışmaya devam edersen, bu senin kariyerinin sonu olur' dediler. Bunum üzerine zaten vazgeçip, geldim. Yoksa ben çıkık parmakla da yarışmaya karar vermiştim ama şimdi doğru olanı yaptığımıza inanıyorum. Doktorları dinleyeceğim. Metalleri iki hafta daha bekletsem Tayland'daki ikinci yarışa tamamen hazır olacaktım. Şimdi iş tamamen başa döndü. Sezon da açıldı artık, her 15 günde bir yarış var. İspanya'ya yetişip, sezona orada iyi bir başlangıç yapmak istiyorum." Sofuoğlu, sol bilek ve sağ elinde platin bulunduğunu belirterek, "Diğerlerini çıkartmasaydık, x ray cihazlarından geçemezdim. Vücudumun her yerine platinler takılmıştı. Şimdi sağ elime de yeni bir metal yerleştirildi. Doktor iki hafta sonra çıkaracağını söyledi. Daha sonra fizik tedavi süreci, inşallah 25 güne kadar da bu sıkıntıyı da atlatırız diye umut ediyorum." ifadelerini kullandı.