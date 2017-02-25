ÃœnlÃ¼ motosikletÃ§iden kÃ¶tÃ¼ haber bu ay 3 kez ameliyat geÃ§irdi

TÃ¼rkiye'nin gururu Kenan SofuoÄŸlu hastaneden Ã§Ä±kamÄ±yor. 3 kez ameliyat geÃ§irdiÄŸini belirten motosikletÃ§i, DÃ¼nya Supersport ÅžampiyonasÄ±'nda sezonun iki yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lamayacaÄŸÄ± iÃ§in daha Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

Milli motosikletçi Kenan SofuoÄŸlu, Dünya Supersport ÅžampiyonasÄ±'nda sezonun ilk iki yarÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lamamasÄ± nedeniyle oluÅŸacak puan farkÄ±nÄ± kapatmak için mücadele edecek.Sakarya'nÄ±n AkyazÄ± ilçesinde antrenman yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada kaza geçiren ve saÄŸ el bilek eklem bölgesindeki çÄ±kÄ±k ve kÄ±rÄ±k oluÅŸan milli motosikletçi Kenan SofuoÄŸlu, bir ay içinde üçüncü kez ameliyat edildi.Ankara'daki Memorial Hastanesi'nde Prof. Dr. Mehmet DemirtaÅŸ ve ekibi tarafÄ±ndan ameliyata alÄ±nan SofuoÄŸlu, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, hafta sonu Avustralya'daki sezonun ilk yarÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lmak istediÄŸini ancak elindeki sorun nedeniyle dönmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Sezona moralli baÅŸlamak için risk alarak Avustralya'ya gittiÄŸini anlatan milli motosikletçi, "BeÅŸ hafta sonraki Ä°spanya yarÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lmak istiyorum. Ä°yi sonuçlar alabilirsem, puan farkÄ±nÄ±, o dezavantajÄ± sezon sonuna doÄŸru kapatabilirim." dedi.

"ÇOK FAZLA KIRIÄžIM ÇIKIÄžIM VAR"

Motor sporlarÄ±nda kaza riskinin her zaman bulunduÄŸunu anlatan milli motosikletçi, "Çok fazla kÄ±rÄ±ÄŸÄ±m, çÄ±kÄ±ÄŸÄ±m var. Dizde, topukta, ayakta, bilekte, omuzda, kaburgaya varÄ±ncaya kadar her yerde sakatlÄ±klar yaÅŸadÄ±m." diye konuÅŸtu. Son yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±ÄŸÄ±n diÄŸerlerinden daha farklÄ± olduÄŸunu dile getiren SofuoÄŸlu, ÅŸöyle devam etti:"Motosiklette vücudumun en çok kullandÄ±ÄŸÄ±m bölgesinden hasar aldÄ±m. Doktorlar 'eÄŸer üstüne gider, çÄ±kÄ±k parmakla yarÄ±ÅŸmaya devam edersen, bu senin kariyerinin sonu olur' dediler. Bunum üzerine zaten vazgeçip, geldim. Yoksa ben çÄ±kÄ±k parmakla da yarÄ±ÅŸmaya karar vermiÅŸtim ama ÅŸimdi doÄŸru olanÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum. DoktorlarÄ± dinleyeceÄŸim. Metalleri iki hafta daha bekletsem Tayland'daki ikinci yarÄ±ÅŸa tamamen hazÄ±r olacaktÄ±m. Åžimdi iÅŸ tamamen baÅŸa döndü. Sezon da açÄ±ldÄ± artÄ±k, her 15 günde bir yarÄ±ÅŸ var. Ä°spanya'ya yetiÅŸip, sezona orada iyi bir baÅŸlangÄ±ç yapmak istiyorum." SofuoÄŸlu, sol bilek ve saÄŸ elinde platin bulunduÄŸunu belirterek, "DiÄŸerlerini çÄ±kartmasaydÄ±k, x ray cihazlarÄ±ndan geçemezdim. Vücudumun her yerine platinler takÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi saÄŸ elime de yeni bir metal yerleÅŸtirildi. Doktor iki hafta sonra çÄ±karacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Daha sonra fizik tedavi süreci, inÅŸallah 25 güne kadar da bu sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± da atlatÄ±rÄ±z diye umut ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.