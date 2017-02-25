Ana Sayfa | SPOR 25/02/2017 09:50

Bursasporlu taraftarlar futbolculara saldÄ±rdÄ± Harun Tekin'i dÃ¶vdÃ¼ler


KasÄ±mpaÅŸa karÅŸÄ±sÄ±nda Bursaspor'un yenilgisine karÅŸÄ± sinirlenerek takÄ±m otobÃ¼sÃ¼ne saldÄ±ran taraftarlar Harun Tekin'i dÃ¶vdÃ¼ler.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasÄ±nda deplasmanda KasÄ±mpaÅŸa'ya 4-0 maÄŸlup olan Bursasporlu futbolcular, dönüÅŸ yolunda taraftarlarÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Ä°HA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye göre, Osmangazi Köprüsü çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda takÄ±m otobüsünün giÅŸelerde durmasÄ±nÄ± fÄ±rsat bilen bir grup taraftar, araçlarÄ±ndan inerek takÄ±m otobüsünün içerisine girdi.Ellerinde bÄ±çak ve sopalarla otobüse giren taraftarlar, futbolculara saldÄ±rmaya baÅŸladÄ±. TakÄ±mÄ±n çoÄŸunluÄŸunun darp edildiÄŸi olayda, milli kaleci Harun Tekin'in de yüzünde morluklarÄ±n olduÄŸu bildirildi. Futbolcular ve kulüp personeli tarafÄ±ndan güçlükle otobüsten çÄ±karÄ±lan taraftarlar, polis ekipleri tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Tüm futbolcular, saldÄ±rgan taraftarlardan ÅŸikayetçi oldu.

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