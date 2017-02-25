Ana Sayfa | SPOR 25/02/2017 13:48

Arda Turan Atletico Madrid maÃ§Ä±nda Luis Enrique'den ÅŸans bekleyecek


Barcelona-Atletico Madrid maÃ§Ä±nda milli futbolcu Arda Turan sahalara geri dÃ¶nmek iÃ§in Luis Enrique'den bir ÅŸans bekliyor.

Milli futbolcumuz Arda Turan, Barcelona'nÄ±n Atletico Madrid ile oynayacaÄŸÄ± kritik maçta sahalara dönüyor. SakatlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± bir süredir maçlardan uzak kalan milli futbolcunun Vicente Calderon'daki maçta ilk 18 içinde yer almasÄ± bekleniyor. Eski takÄ±mÄ±na karÅŸÄ± mücadele verecek olan 29 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu hocasÄ± Luis Enrique'den ÅŸans bekleyecek. Katalan ekibinde Javier Mascherano'nun sakatlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± forma giymesi beklenmiyor. RMücadeleye 3 puan parolasÄ±yla çÄ±kacak olan Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone'nin takÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda 300'üncü maçÄ± olacak.

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