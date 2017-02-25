Ana Sayfa | SPOR 25/02/2017 14:10

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m gÃ¶revini kime bÄ±rakacak


FenerbahÃ§e BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, salÄ± gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak yÃ¶netim kurulu toplantÄ±sÄ±ndan sonra gÃ¶revi Mahmut Uslu'ya bÄ±rakmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, istifa etmesi halinde, sonrasÄ±nda yaÅŸanacak süreç için kafasÄ±nda iki yol belirledi. Bunlardan ilki, kendisiyle birlikte yönetim kurulunun da görevi bÄ±rakmasÄ± ve olaÄŸanüstü seçime gidilmesi. Bir baÅŸkan istifa ettiÄŸinde genelde yaÅŸanan süreç bu. Fakat bir alternatif daha var... YÄ±ldÄ±rÄ±m görevi bÄ±rakÄ±p, arkadaÅŸlarÄ±ndan 2018'in mayÄ±sÄ±nda yapÄ±lacak genel kurula kadar devam etmelerini isteyebilir. Bu durumda bir baÅŸkanvekili belirler. Bu görev için bir numaralÄ± aday da Mahmut Uslu. Ancak Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n bu yolu tercih etmesi halinde camiadan büyük bir tepki ve protesto gelmesine kesin gözüyle bakÄ±lÄ±yor.

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