Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m gÃ¶revini kime bÄ±rakacak

FenerbahÃ§e BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, salÄ± gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak yÃ¶netim kurulu toplantÄ±sÄ±ndan sonra gÃ¶revi Mahmut Uslu'ya bÄ±rakmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, istifa etmesi halinde, sonrasÄ±nda yaÅŸanacak süreç için kafasÄ±nda iki yol belirledi. Bunlardan ilki, kendisiyle birlikte yönetim kurulunun da görevi bÄ±rakmasÄ± ve olaÄŸanüstü seçime gidilmesi. Bir baÅŸkan istifa ettiÄŸinde genelde yaÅŸanan süreç bu. Fakat bir alternatif daha var... YÄ±ldÄ±rÄ±m görevi bÄ±rakÄ±p, arkadaÅŸlarÄ±ndan 2018'in mayÄ±sÄ±nda yapÄ±lacak genel kurula kadar devam etmelerini isteyebilir. Bu durumda bir baÅŸkanvekili belirler. Bu görev için bir numaralÄ± aday da Mahmut Uslu. Ancak Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n bu yolu tercih etmesi halinde camiadan büyük bir tepki ve protesto gelmesine kesin gözüyle bakÄ±lÄ±yor.