Son dakika Vodafone Arena kapatÄ±ldÄ±

BeÅŸiktaÅŸ'ta gerilim sÃ¼rÃ¼yor. GeÃ§en yÄ±l mayÄ±s ayÄ±nda yapÄ±lan divan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imini kazanan YalÃ§Ä±n Karadeniz'in aldÄ±ÄŸÄ± disiplin cezasÄ± nedeniyle baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savunan BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶netim Kurulu, toplantÄ±nÄ±n yasal olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ'ta MayÄ±s 2016'da yapÄ±lan Divan Kurulu seçimlerinin Av. Ali RÄ±za Dizdar tarafÄ±ndan mahkemeye taÅŸÄ±nÄ±p iptal edilmesi ile baÅŸlayan süreç yaÅŸanan gerginliklerle devam ediyor. ToplantÄ± için stada gelen üyeler Vodafone Arena'nÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görünce ÅŸoke oldu. Mahkeme kararlarÄ± sonrasÄ±nda seçime gitmesi istenilen Divan Kurulu BaÅŸkanÄ± YalçÄ±n Karadeniz geçen hafta yaptÄ±ÄŸÄ± çaÄŸrÄ± ile bugün Divan Kurulu'nu toplantÄ±ya çaÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Siyah-beyazlÄ± yönetim ise Disiplin Kurulu'nun verdiÄŸi kÄ±nama cezasÄ± ile YalçÄ±n Karadeniz'in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n düÅŸtüÄŸünü söyleyerek bugünkü toplantÄ±nÄ±n yasal olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.