Bursaspor taraftarlarÄ±ndan dayak yemiÅŸti ilk aÃ§Ä±klamayÄ± yaptÄ±

KasÄ±mpaÅŸa Bursaspor maÃ§Ä±nda, yeÅŸil beyazlÄ± takÄ±mÄ±n yenilgisine kÄ±zan taraftarlar Bursaspor kafilesinin aracÄ±nÄ± yaÄŸmaladÄ±, Harun Tekin'i dÃ¶vdÃ¼. Tekin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olay Ã¼zerine "Bir daha Bursaspor formasÄ± giymem" dedi.

KasÄ±mpaÅŸa'ya 4-0 kaybeden Bursaspor'da bir grup taraftar takÄ±m otobüsünün yolunu keserek oyunculara saldÄ±rdÄ±... SaldÄ±rÄ± anlarÄ±nÄ± anlatan Bursaspor'lu oyuncular o anlarÄ± Hürriyet'e anlattÄ±... "Osmangazi köprüsü'nde giÅŸelerinde bir grup taraftar bizi bekliyordu. Tahmini 15 kiÅŸilik bir grup yolu kesince ÅŸoför kapÄ±larÄ± açtÄ±. BaÄŸÄ±rarak içeri girdiler. Mutlu Topçu hocaya ve bize anlayamadÄ±ÄŸÄ±m bazÄ± sözler söylediler. Araya futbolcular girdi. Harun ile kavga ettiler." "Taraftarlar otobüse bindi, ne olduÄŸunu anlamadÄ±k. Kalecimiz Harun'la tartÄ±ÅŸtÄ±lar. Sonra araya girdik, ortalÄ±ÄŸÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k."

HARUN TEKÄ°N: BÄ°R DAHA BURSASPOR FORMASI GÄ°YMEM

"Otobüsün ön sÄ±rasÄ±ndaydÄ±m. Ä°çeri giren taraftarlar küfürlü konuÅŸuyordu. 'AyÄ±p oluyor' dedim. Sonra biri bÄ±çak çekti. Araya sÄ±zÄ±p koltuklarda oturan arkadaÅŸlarÄ±ma saldÄ±rdÄ±lar. Ben de yabancÄ± oyuncularÄ±mÄ±za bir ÅŸey olmasÄ±n diye saldÄ±rgana müdahale ederken düÅŸtüm. BÄ±çaklÄ± ÅŸahsa müdahale ettim. Beni tekmelediler. Böyle bir ÅŸeyi ilk kez yaÅŸadÄ±m. Bir daha Bursaspor formasÄ± giymem." dedi.