Ana Sayfa | SPOR 26/02/2017 12:51

HollandalÄ± hoca Riekerink'ten Sneijder'e bÃ¼yÃ¼k gaf


Galatasaray'Ä±n eski hocasÄ± Riekerink, Sneijder ile yemek yedikten sonra, "Galatasaray, BeÅŸiktaÅŸ'Ä± yenerse ki yenecektir; o zaman ÅŸampiyonluk iddialarÄ± artacak" dedi.

Galatasaray'la yollarÄ± ayrÄ±lan Jan Olde Riekerink, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda galibiyetini kesin olarak görüyor..HollandalÄ± hoca, "Galatasaray, BeÅŸiktaÅŸ'Ä± yenerse ki yenecektir; o zaman ÅŸampiyonluk iddialarÄ± artacak" dedi. Riekerink ve Sneijder, derbi öncesi Florya'da bir mekanda birlikte yemek yediler. Riekerink'in tazminatÄ±nÄ± henüz almadÄ±ÄŸÄ± için Ä°stanbul'da kaldÄ±ÄŸÄ± ve yönetimin bu sorununu derbi sonrasÄ± çözeceÄŸi belirtildi.

(Kaynak: Fotomac)

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