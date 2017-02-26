UEFA TFF'den 3 bÃ¼yÃ¼k takÄ±mÄ±n kÃ¼me dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesini istedi

UEFA'dan TÃ¼rk futboluna bÃ¼yÃ¼k yaptÄ±rÄ±m! TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu'ndan 3 bÃ¼yÃ¼k takÄ±mÄ±n kÃ¼me dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesini istiyorlar.

UEFA'dan Türk futboluna ÅŸok bir yaptÄ±rÄ±m uygulayacaÄŸÄ± iddiasÄ± gündeme bomba gibi düÅŸtü. Babaspor'un iddiasÄ±na göre, TFF yetkilileriyle UEFA yetkilileri perÅŸembe günü bir toplantÄ± yaptÄ±. YapÄ±lan toplantÄ±da TFF'den 3 büyük takÄ±mÄ±n küme düÅŸürülmesinin istendiÄŸi iddia edildi. Åžike kumpasÄ± davasÄ± ile ilgili UEFA'dan çarÅŸamba günü bir açÄ±klama yapÄ±lacaÄŸÄ± ve Medipol BaÅŸakÅŸehir, Fenerbahçe ve BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ligden düÅŸürülmesini isteyeceÄŸi belirtiliyor. 2024 olimpiyatlarÄ±na aday olan Türkiye'nin problem yaÅŸamamasÄ± için bu polemiklere son vermek gerektiÄŸi de konuÅŸuluyor.

BEÅžÄ°KTAÅž MUAF TUTULACAK

TFF'nin küme düÅŸme cezalarÄ±nÄ±n yerine önümüzdeki sezon geçerli olmak üzere, puan silme ve para cezasÄ± verilmesini talep ettiÄŸi, bu cezalardan BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n muaf tutulmasÄ±nÄ± istedikleri de iddia edildi.

Ä°KÄ° Ä°STÄ°FA!

YapÄ±lan görüÅŸmeler sonucunda oluÅŸturulan bu ceza listesinden BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n çÄ±karÄ±lmamasÄ± durumunda TFF BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m Demirören'in istifa edeceÄŸi de iddialar arasÄ±nda. UEFA'nÄ±n çarÅŸamba günü bir bildiri yayÄ±nlayacaÄŸÄ± iddia edilirken, bu bildiri öncesinde de Fenerbahçe BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n bu konularÄ± öne sürerek salÄ± günü baÅŸkanlÄ±ktan istifa edeceÄŸi de öne sürülüyor.