FenerbahÃ§e'den ayrÄ±ldÄ± Ã¼lkesinde gol kralÄ± oldu

FenerbahÃ§e'den ayrÄ±larak Ã¼lkesinde dÃ¶nen Diego Ribas, baÅŸarÄ±lÄ± performansÄ±yla Ã¼lkesinde Ã§ok konuÅŸuluyor.

Fenerbahçe'den ayrÄ±larak ülkesinin takÄ±mlarÄ±ndan Flamengo'ya transfer olan Diego Ribas, durdurulamÄ±yor. SarÄ±-lacivertlilere transfer olduktan sonra bekleneni veremeyen ve taraftarÄ±n gönderilmesi için tezahüratlar yaptÄ±ÄŸÄ± Diego Ribas, Brezilya'daki futboluyla baÅŸarÄ±lÄ± performansÄ±nÄ± sürdürmeye devam ediyor. 22 maçta 8 gol atan takÄ±mÄ±nÄ±n hücum yollarÄ±ndaki en etkili isimlerinden biri olarak lanse edilen Diego, Vasco de Gama maçÄ±nda da ilk 11'de görev aldÄ±. Flamengo'nun 1-0 kazandÄ±ÄŸÄ± maçta penaltÄ±dan attÄ±ÄŸÄ± gol ile takÄ±mÄ±na galibiyeti getiren isim Diego Ribas oldu. Fenerbahçe'nin aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± bulamadÄ±ÄŸÄ± SambacÄ± daha sonra Brezilya ekiplerinden Flamengo'ya transfer oldu ve baÅŸarÄ±lÄ± performansÄ±yla yenide Milli TakÄ±m'a seçilmiÅŸti.