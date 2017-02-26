ABD'de herkes bu gÃ¼reÅŸÃ§iyi konuÅŸuyor tÃ¼m rakiplerini indirdi

Teksas Eyaleti GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ±'na katÄ±lan Mack Beggs, trans olmasÄ± ve Ã¼stÃ¼ne ÅŸampiyonadaki birinciliÄŸiyle ABD'nin konuÅŸulan ismi oldu.

Teksas Eyaleti GüreÅŸ ÅžampiyonasÄ±'nÄ± kazanan trans genç Mack Beggs ABD'nin gündemine oturdu. adÄ±nlÄ±ktan erkekliÄŸe geçmek için testosteron tedavisi gören 17 yaÅŸÄ±ndaki sporcu, Teksas eyaleti kurallarÄ±na göre doÄŸduÄŸu cinsiyetin turnuvasÄ±na katÄ±lmak zorunda olurken bu durum tepki çekti. Beggs'in rakiplerinden biri olayÄ± mahkemeye taÅŸÄ±sa da, dava turnuva öncesine yetiÅŸmediÄŸi için genç sporcu turnuvada güreÅŸti. 50 kilo kategorisinde tüm rakiplerini rahatça geçen Mack Beggs finalde Chelsea Sanchez'i 12-2 yenerek Teksas'Ä±n en büyüÄŸü oldu. Geçen hafta yapÄ±lan bölgesel turnuvanÄ±n finalinde Beggs'in rakibi mindere çÄ±kmaya reddetmiÅŸti. 17 yaÅŸÄ±ndaki güreÅŸçinin annesi Nancy, çocuÄŸunun ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ve nefretle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. Dünkü final maçÄ± sonrasÄ± da tribünlerden bir kÄ±sÄ±m seyirci alkÄ±ÅŸlarken bir kÄ±smÄ± Beggs'e tepki gösterdi.