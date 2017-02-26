Ana Sayfa | SPOR 26/02/2017 15:10

Milli futbolcunun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± talihsizlikler bitmiyor yÃ¼zÃ¼ yerle bir oldu


Milli futbolcu Kaan Ayhan, Fortuna- Heidenheim maÃ§Ä±nÄ±n son dakikalarÄ±nda Kim Skarke'nin tabanÄ± suratÄ±nÄ± yerle bir etti.

Dünya KupasÄ± elemelerindeki 4 maçÄ±mÄ±zÄ±n üçünde oynayan Kaan Ayhan'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± talihsizlikler bitmiyor. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±p ameliyat edilen Kaan'Ä±n kaÅŸÄ±nÄ±n üstüne ve gözünün altÄ±na müdahale edildi Milli futbolcu Kaan Ayhan'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± talihsizliklerin sonu gelmiyor. BronÅŸit tedavisi gören 22 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, akciÄŸerlerindeki sÄ±kÄ±ntÄ±ya raÄŸmen Fortuna Düsseldorf'un maçlarÄ±nda oynamaya ve antrenman yapmaya devam etti. Kaan, Fortuna'nÄ±n Heidenheim ile golsüz berabere kaldÄ±ÄŸÄ± maçta da ilk 11'de görev yaptÄ±. Ama 79. dakikada Heidenheim'dan Kim Skarke'nin tabanÄ± suratÄ±na gelince yerde kaldÄ±. Yüzü kan içinde sahayÄ± terk etmek zorunda kalan Kaan, hemen hastaneye götürülüp ameliyata alÄ±ndÄ±. Kaan'Ä±n sol kaÅŸÄ±nÄ±n hemen üstünde derin bir yara oluÅŸtu. Hem buraya hem de sol gözünün altÄ±ndaki yaraya müdahale edildi.

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