Ana Sayfa | SPOR 26/02/2017 15:58

Tudor gitti KarabÃ¼kspor formunu koruyor


Ä°gor Tudor'un Galatasaray'a gitmesinden sonra bugÃ¼n oynanan GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä±nda KarabÃ¼kspor 1-0'lÄ±k skorla formunu koruduÄŸunu gÃ¶sterdi.

Spor Toto Süper Lig'de Igor Tudor ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran Kardemir Karabükspor, sahasÄ±nda GençlerbirliÄŸi'ni konuk etti. MaçÄ± ev sahibi ekip 1-0 kazandÄ±. Ä°lk 30 dakikada karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ataklarÄ±n olduÄŸu karÅŸÄ±laÅŸmada skoru Seleznyov 39. dakikada penaltÄ±dan attÄ±ÄŸÄ± golle Karabükspor lehine deÄŸiÅŸtirdi. Ä°kinci yarÄ±da beraberliÄŸi arayan GençlerbirliÄŸi, ataklarÄ±yla Kardemir Karabükspor kalesini ablukaya aldÄ± fakat aradÄ±ÄŸÄ± golü bir türlü bulamadÄ±. Buna karÅŸÄ±n Kardemir Karabükspor da farkÄ± açmak adÄ±na bulduÄŸu pozisyonlarÄ± deÄŸerlendiremeyince karÅŸÄ±laÅŸma 1-0 Kardemir Karabükspor galibiyetiyle noktalandÄ±. Bu sonuçla Kardemir Karabükspor son 3 maçta 2. galibiyetini alarak puanÄ±nÄ± 30'a çÄ±karÄ±rken, son 3 maçta 6 puan kaybeden GençlerbirliÄŸi ise 26 puanda kaldÄ±.

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